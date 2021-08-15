Снежана Бабкина возмутилась украинскими авиалиниями: "такого самолета не видела никогда"

"Когда я зашла в самолет, я, простите, офигела! Я такого самолета не видела никогда! Это похоже на супердревний автобус, но ему же в воздух подниматься! С нами! Сначала я с трудом договорилась с собой, чтобы не выйти. Честно говорю, мне легче было выйти, купить билеты домой в Харьков, и гори оно все синим пламенем", - заявила она.

Снежана Бабкина в самолете (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Все же она не вышла из самолета, а пристегнула ремень и благополучно долетела до Львова. Правда поездка ей не понравилась, поскольку самолет очень трясло.

"Когда самолет завелся, во мне внутри все тоже завелось. Вибрация такая! Мозги трясутся, кажется сейчас выпадут. И так весь полет", - поделилась впечатлениями Снежана.

Она также рассказала, что во время полета разулась и закинула ноги на мужа. По прилету ей пришлось забирать свою обувь в другом конце самолета. Это произошло из-за сильной вибрации.

Кроме того, Бабкина призналась, что ранее страдала от панических атак, но вот уже 6 лет их не было, а в самолете во время полета они вернулись. Ей не хватало воздуха и бросало в жар.