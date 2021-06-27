Сергей Бабкин откровенно признался, как и с кем изменил жене со 100 женщинами

Сергей Бабкин откровенно признался, как, с кем и почему изменял жене Снежане , и как паре удалось спасти брак несмотря на то, что музыкант в первые годы супружеской жизни не оставил свою привычку ходить "налево".

Почему в семейной жизни артиста происходил весь этот кошмар, и как ему удалось измениться - читайте ниже в нашем материале.

В своих похождениях Сергей винит свою жизнь, котора была у него раньше во время активной гастрольной деятельности. Экс-солист 5'nizza рассказывает, что тогда злоупотреблял алкоголем, который был неотъемным атрибутом его жизни, как и секс-утехи после концертов.

В таком жестком ритме прошли первые пару лет семейной жизни Сергея и Снежаны, но затем все в корне поменялось. Тем не менее за время разгула музыкант успел побывать со 100 женщинами на стороне.

"Это нужно знать меня и ту жизнь, которой я жил до встречи со Снежаной. Тогда был и алкоголизм, все было. Я себя не сдерживал ни в женщинах, ни в алкоголе. Это инерция той жизни, поезд, который еще гнал. Тот демон, что во мне есть, говорил: "Подожди, какой стоп?! Нет! Поехали дали, мы еще гоним", - рассказал звезда в интервью "Светской жизни".

Снежана отметила, что эти женщины - они не были группиз (фанатками), знакомыми, подругами. Это были связи с проститутками, которым Бабкин отдавал от 50 до 500 долларов в час.

Сейчас Сергей не может точно ответить, почему так поступал будучи женатым человеком.

"Это сложно понять. Я - нелогичный тип. Логику искать у меня не надо", - признается он.

Когда ему стало понятно, что так дальше нельзя, он решил во всем откровенно признаться жене. Снежана смогла простить.

"Когда он рыдал, я звонила нашему куму, у него большая машина, чтобы он меня забрал. А потом почувствовала такой момент, что мне надо дать себе время и он должен быть здесь, в нашем общем доме. Мы жили в разных комнатах и это было очень ценное для меня время, которое перевернуло мою жизнь вверх дном. Мой отец ушел от моей мамы, когда мне было 3 года, он изменял ей. И все мужчины, которые встречались на моем пути - они меня все бросали, предавали. И первый муж тоже изменил, и второй. Я поняла, что если я уйду - будет третий, четвертый, пятый "- признается Снежана, называя это "развитием".

К слову, за прошлое она мужа не гнобит. А наоборот, иногда может обсудить какие-то пикантные подробности секса Сергея с проститутками.

Видео: Сергей Бабкин откровенно рассказал об изменах жене (Світське життя)

Сейчас супруги признаются, что счастливы

11 мая 2021 года Сергей и Снежана отпраздновали 13 годовщину со дня венчания. Официально поженились они 27 марта 2009 года.

С женой Снежаной Бабкиной (девичья фамилия Вартанян) Сергей познакомился в 2007 году, когда она присоединилась к "Театру 19".

Сергей и Снежана воспитывают троих детей: дочь Веселину, сыновей Артура (от предыдущего брака Снежаны) и Елисея.