Сніжана Бабкіна обурилася українськими авіалініями: "такого літака не бачила ніколи"

"Коли я зайшла в літак, я, вибачте, була шокована! Я такого літака не бачила ніколи! Це схоже на супердревній автобус, але йому ж в повітря підійматися! З нами! Спочатку я насилу домовилася з собою, щоб не вийти. Чесно кажу, мені легше було вийти, купити квитки додому в Харків, і гори воно все синім полум'ям", - заявила вона.

Сніжана Бабкіна в літаку (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Все ж вона не вийшла з літака, а пристебнули ремінь і долетіла до Львова. Щоправда, поїздка їй не сподобалася, оскільки літак дуже трясло.

"Коли літак завівся, в мені всередині все теж завелося. Вібрація така! Мізки трясуться, здається зараз випадуть. І так весь політ", - поділилася враженнями Сніжана.

Вона також розповіла, що під час польоту роззулась і закинула ноги на чоловіка. По прильоту їй довелося забирати своє взуття в іншому кінці літака. Це сталося через сильну вібрацію.

Крім того, Бабкіна зізналася, що раніше страждала від панічних атак, але ось уже 6 років їх не було, а в літаку під час польоту вони повернулися. Їй не вистачало повітря і кидало в жар.