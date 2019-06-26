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Срывал крыши с домов: фото страшных последствий урагана под Одессой

STYLERПерсоны    26.06.2019 - 16:09
Срывал крыши с домов: фото страшных последствий урагана под Одессой
Ураган в Измаиле Одесской области (коллаж: РБК-Украина)

Из-за мощного урагана в Измаиле даже перенесли школьные выпускные

Сильнейший ураган с ливнем существенно навредил инфраструктуре Измаила Одесской области. 25 июня городом пронеслась стихия, которая наломала деревьев, повредила крыши и припаркованные автомобили. На опубликованных в соцсетях снимках видно, что мощный ветер повырывал с корнями огромные вековые деревья.

В некоторых районах города были оборваны линии электропередач, а по улицам проносились потоки воды. Жители Измаила остались отрезанными от электроснабжения, но, к счастью, обошлось без человеческих жертв.

Срывал крыши с домов: фото страшных последствий урагана под Одессой

Ураган в Измаиле Одесской области (фото: facebook.com)

Из-за непогоды даже был отменен намеченный на вторник традиционный парад выпускников. Мэр Измаила Андрей Абрамченко сообщил на своей Facebook-странице, что из-за угрожающих безопасности людей погодных условий праздник будет перенесен на 26 июня.

 

Ураган в Измаиле Одесской области (фото: facebook.com)

Также он написал, что сильным ветром была частично повреждена сцена, сооруженная специально к празднику.

Срывал крыши с домов: фото страшных последствий урагана под Одессой

Ураган в Измаиле Одесской области (скрин: facebook.com)

Ветки и деревья падали на припаркованные автомобили и на заборы частных домов. Порывистый ветер даже сорвал часть крыши в частном доме на улице Пушкина.

 

Ураган в Измаиле Одесской области (фото: facebook.com)

Ранее мы писали, что сильный ливень затопил улицы Хмельницкого, Каменец-Подольского и все окрестные районы.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одесской области прошел смерч и выпал град необычной формы.

А также информировали о том, что ураган под Херсоном разнес вдребезги целое село. В местной церкви сильным ветром даже согнуло крест на куполе здания.

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