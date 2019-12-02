Снегопады и порывистый ветер: какие области накроет сильная непогода

Погода в Украине в ближайшие дни покажет настоящий зимний нрав. Сегодня в западных областях уже начал пролетать снег, а завтра, 3 декабря, осадки в виде дождя и мокрого снега накроют почти всю страну. Но уже скоро в Украину вернется потепление. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Наталки Диденко и Украинского гидрометцентра.

По прогнозу Диденко, самая сложная синоптическая ситуация ожидается ближайшей ночью - осадки могут быть сильными. Синоптик предупредила о гололедице на дорогах и тротуарах.



До восточных областей снег доберется утром и днем 3 декабря. На Западе днем продолжит сыпать снег и мокрый снег. В южных областях во вторник ожидается дождь, а местами с мокрым снегом.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

"Во вторник в течение дня осадки в южной части прекратятся, однако на Запорожье непогода еще задержится", - пишет Наталка Диденко в Facebook.

Кроме того, чувство холода усилит порывистый, местами сильный ветер северо-западного направления.

Что касается температуры, то ночью ожидается от 0 до -5 градусов, днем -2... +2. На Юге теплее - от +4 до +6 по Цельсию.

До Киева снег доберется уже вечером, 2 ноября, и продолжит сыпать ночью. Синоптик прогнозирует мокрый снег, порывистый ветер и гололедицу в столице. Ночью температура в Киеве от -2 до -4 градусов мороза, а днем около нуля.

Но уже к средине недели осадки прекратятся, начнется потепление и сухая погода.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Прогноз Наталки Диденко подтверждают и данные синоптиков Украинского гидрометцентра. По их картам, самые сильные снегопады ожидаются в восточных областях.

Погода в Украине 3 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

Но уже в среду, 4 декабря, осадки отступят, оставшись лишь в северной части Украины. Морозы, по-прежнему сохранятся, при этом на Юге и Востоке похолодает, а в западные области начнет заходить дневное потепление.

Погода в Украине 4 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

В четверг, 5 декабря, средоточие осадков останется лишь в восточном регионе, а температура по стране повысится на несколько градусов, будет солнечно. Разрыв между ночной и дневной температурой увеличится. Ночной минус будет достигать местами -8 градусов.

Погода в Украине 5 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

Пятница, 6 декабря, ознаменуется повышением температуры в южных областях до +8 градусов, ночью будет морозить.

Погода в Украине 6 декабря (скрин: meteo.gov.ua)