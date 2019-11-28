Снегопады и лютые морозы: синоптики резко изменили прогноз на декабрь

Погода в Украине в декабре обещает быть довольно суровой, согласно прогнозам некоторых синоптиков. Если ранее некоторые ресурсы обещали довольно теплый декабрь, то теперь появились новые данные.

Так, по сведениям народного синоптика Леонида Горбаня, в декабре будет довольно нестабильная погодная ситуация. Периоды потепления будут сменять лютые морозы и снегопады.

Синоптик уверен, что начало декабря будет довольно мягким, пишет Апостроф. Днем ожидается -1... -3 мороза, ночью - от -2 до -4 градусов. Так будет до 11 декабря, а вот с 12 числа и почти до конца месяца придет серьезный ночной минус (-11... -13), а в период с 24 по 26 декабря - от -13 до -15.

Погода в Украине в декабре (фото: РБК-Украина)

А к Новому году ситуация вновь изменится. Ночная температура будет держаться около 4 градусов ниже нуля.

Что касается осадков, то с 7 по 9 декабря синоптик прогнозирует дожди, а 11-12 декабря вероятен снег. А уже 23 и 24 числа в Украину ворвется циклон, который принесет обильные снегопады. 28 и 29 декабя будет новая волна снегопадов.

Согласно же данным синоптиков Укргидрометцентра на декабрь, средняя месячная температура в первый месяц зимы ожидается в пределах от -4 до +1 градуса. Снегопады на большинстве территорий будут умеренными, а на Западе более обильными.