Снігопади та люті морози: синоптики різко змінили прогноз на грудень

Погода в Україні в грудні обіцяє бути досить суворою, згідно з прогнозами деяких синоптиків. Якщо раніше деякі ресурси обіцяли досить теплий грудень, то тепер з'явилися нові дані.

Так, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, в грудні буде доволі нестабільна погодна ситуація. Періоди потепління будуть змінювати люті морози і снігопади.

Синоптик впевнений, що початок грудня буде досить м'яким, пише Апостроф. Вдень очікується -1... -3 морозу, вночі - від -2 до -4 градусів. Так буде до 11 грудня, а ось з 12 числа і майже до кінця місяця прийде серйозний нічний мінус (-11... -13), а в період з 24 по 26 грудня - від -13 до -15.

Погода в Україні в грудні (фото: РБК-Україна)

А до Нового року ситуація знову зміниться. Нічна температура буде триматися близько 4 градусів нижче нуля.

Що стосується опадів, то з 7 по 9 грудня синоптик прогнозує дощі, а 11-12 грудня ймовірний сніг. А вже 23 і 24 числа в Україну увірветься циклон, який принесе рясні снігопади. 28 і 29 грудня буде нова хвиля снігопадів.

Згідно ж з даними синоптиків Укргідрометцентру на грудень, середня місячна температура в перший місяць зими очікується в межах від -4 до +1 градуса. Снігопади на більшості територій будуть помірними, а на Заході більш рясними.