Снег в Украине: синоптики дали детальный прогноз

Погода в Украине осенью уже принесла несколько неприятных сюрпризов в виде резкого похолодания, дождей и ночных морозов. Однако, до конца осени и зимы еще далеко и синоптики прогнозируют периоды резкого потепления и похолодания.

Когда в Украине может прийти снег, и какие прогнозы дают синоптики – читайте в материале ниже.

Снег в Украину может прийти ближе к середине ноября. Такой прогноз дала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вазира Мартазинова.

Она отметила, что настоящая зима в Украину придет ближе к новогодним праздникам. Ожидается мороз и осадки, но устойчивого снежного покрова ожидать не стоит. По словам специалиста, зима в этом году будет мягче, чем предыдущая. А первый снег стоит ожидать во второй половине ноября.

"Зима будет неустойчивой. С середины ноября температура будет постепенно опускаться все ниже и до конца месяца дойдет до хороших отрицательных значений: -10 в северных районах", - отметила Мартазинова.

Кроме того, по прогнозу Мартазиновой, в декабре могут быть периоды потепления, и температура воздуха может подняться выше, чем в октябре и ноябре.

Народный синоптик Леонид Горбань, ныне уже покойный, спрогнозировал в Украине первый снег в конце октября, после 26 числа. Однако обновленные синоптические карты показывают, что хотя конец октября будет не очень теплым, но вот осадки в виде снега явно не просматриваются.

Также Горбань пообещал устойчивый мороз и снег ближе к середине ноября. С 8-10 числа по всей территории Украины ожидаются ночные заморозки, днем будет холодно, местами пройдет снег с дождем, а с 14 ноября Украину накроет снегом.

По другим долгосрочным прогнозам синоптиков, зима в этом году будет короткая. Она начнется в январе и продлится до конца февраля. Или же с конца декабря до начала февраля.

Согласно долгосрочному прогнозу Gismeteo, с 26 октября в Киеве начнется период похолодания и дождей. К началу ноября температура упадет до +3 +5 градусов ночью и до +6 +9 градусов днем. И период сильных осадков может затянуться на две недели, с 26 октября до 8 ноября.

Карта погоды в Киеве на месяц