Сніг в Україні: синоптики дали детальний прогноз

Погода в Україні восени вже принесла кілька неприємних сюрпризів у вигляді різкого похолодання, дощів і нічних морозів. Однак, до кінця осені та зими ще далеко і синоптики прогнозують періоди різкого потепління та похолодання.

Коли в Україні може прийти сніг, і які прогнози дають синоптики - читайте в матеріалі нижче.

Сніг в Україну може прийти ближче до середини листопада. Такий прогноз дала завідуюча відділом кліматичних досліджень та довгострокового прогнозу погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Вазіра Мартазінова.

Вона зазначила, що справжня зима в Україну прийде ближче до новорічних свят. Очікується мороз і опади, але стійкого снігового покриву очікувати не варто. За словами фахівця, зима в цьому році буде м'якше, ніж попередня. А перший сніг варто очікувати в другій половині листопада.

"Зима буде нестійкою. З середини листопада температура буде поступово опускатися все нижче і до кінця місяця дійде до хороших негативних значень: -10 в північних районах", - зазначила Мартазінова.

Крім того, за прогнозом Мартазінової, в грудні можуть бути періоди потепління, і температура повітря може піднятися вище, ніж у жовтні та листопаді.

Народний синоптик Леонід Горбань, нині вже покійний, спрогнозував в Україні перший сніг наприкінці жовтня, після 26 числа. Однак оновлені синоптичні карти показують, що хоч кінець жовтня буде не дуже теплим, але от опади у вигляді снігу явно не проглядаються.

Також Горбань пообіцяв стійкий мороз і сніг ближче до середини листопада. З 8-10 числа по всій території України очікуються нічні заморозки, вдень буде холодно, місцями пройде сніг з дощем, а з 14 листопада Україну накриє снігом.

За іншими довгостроковими прогнозами синоптиків, зима цього року буде коротка. Вона почнеться в січні та триватиме до кінця лютого. Або ж з кінця грудня до початку лютого.

Згідно з довгостроковим прогнозом Gismeteo, з 26 жовтня у Києві розпочнеться період похолодання та дощів. До початку листопада температура впаде до +3 +5 градусів вночі та до +6 +9 градусів вдень. І період сильних опадів може затягнутися на два тижні, з 26 жовтня до 8 листопада.

Карта погоди в Києві на місяць