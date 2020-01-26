Снег и сильный ветер ворвутся в Украину: синоптики назвали дату

Погода в Украине в январе (коллаж: РБК-Украина)

Погода в январе удивит украинцев сложными условиями

Погода в Украине в январе преподнесет "сюрприз" в виде снега - осадки ожидаются в этот аномально теплый зимний месяц в середине недели. По прогнозам специалиста Украинского гидрометеорологического института, следующий месяц из-за Азорского антициклона также станет на удивление "весенним", а украинцам придется привыкать к такому климату. Впрочем, синоптик Наталка Диденко предупреждает об осадках в последние дни января.

Понедельник 27-го принесет сухую погоду практически на всей территории страны.

Тепература воздуха 26-го января в среднем по стране будет колебаться между +2... +5 градусов в течение дня.

Уже во вторник синоптическая ситуация начнет меняться.

Так, дожди ворвутся в южные регионы вплоть до Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

Циклон в среду, 29 января, обусловит в Украине мокрый снег и сильный ветер, а также дождь везде, кроме Юга.

В Киеве в понедельник-вторник осадки маловероятны, в среду, 29 января, в столице предусматривается усиление ветра, появится дождь, который вечером перейдет в мокрый снег.

Прогоз погоды в Украине на 29 января (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Добавим, что синоптики Укргидрометцентра в прогнозе на конец января соглашаются с Диденко. По данным специалистов, мокрый снег продлится и в четверг и пятницу.

Причем осадки ожидаются по всей стране, кроме южных областей.

Так, 30 января днем столбики термометров не поднимутся выше +5 градусов и ночью не снизятся ниже -1 градуса (разве что в Ужгороде -2 градуса).

Прогоз погоды в Украине на 30 января (Фото: meteo.gov.ua)

31 января ситуация с температурой воздуха будет аналогичная. Теплее всего будет в Одессе и Симферополе, где ожидается до +6 градусов в дневное время.

Прогоз погоды в Украине на 31 января (Фото: meteo.gov.ua)