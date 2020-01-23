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Синоптики резко поменяли прогноз погоды в Украине на февраль

STYLERЖизнь    23.01.2020 - 19:33
Синоптики резко поменяли прогноз погоды в Украине на февраль
Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине в последний месяц зимы удивит украинцев новыми аномалиями

Погода в Украине в феврале 2020 будет аномально теплой и дождливой. Судя по предварительным прогнозам синоптиков, в Украине после "пятого месяца осени" наступит и шестой. Об этом говорят данные ресурса Gismeteo.

Так, если ранее синоптики называли датой похолодания до -12 градусов 8-10 февраля, то теперь "приход зимы" сместился на 13-16 февраля с максимумом в -7 градусов и то в ночное время на северо-востоке. Кроме того, на Юге в феврале морозов не будет вообще, даже в ночные часы.

В Киеве первая декада февраля будет очень теплой - от +4 до +11 градусов, первые "февральские морозы" придут с 10 числа и продлятся несколько дней, достигнув максимума в -6 градусов ночью, потом снова потеплеет.

На остальных территориях синоптики обещают более теплую погоду на Западе и Юге, прохладнее - на северо-востоке.

Кроме того, февраль будет довольно влажным месяцем, но вместо снега в Украине ожидаются дожди.

Судя по предварительному прогнозу синоптиков, зима в Украину придет либо в марте, либо 2020 год станет "годом без зимы".

Ниже прогноз погоды на месяц для Киева, Львова, Одессы и Харькова.

Синоптики резко поменяли прогноз погоды в Украине на февральСиноптики резко поменяли прогноз погоды в Украине на февральСиноптики резко поменяли прогноз погоды в Украине на февральСиноптики резко поменяли прогноз погоды в Украине на февраль

Прогноз погоды в Украине на месяц (скрин: gismeteo.ua)

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