Украину ждет новая погодная аномалия: синоптики ошарашили прогнозом

Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине вновь удивит жителей страны

Погода в Украине в ближайшие несколько дней порадует жителей страны новыми синоптическими аномалиями. Согласно прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра и Наталки Диденко, воздух в некоторых областях прогреется до +9 градусов.

Так, по прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье, 26 января, показатели по стране будут составлять от +2 до +6, а на Юге будет температура начала апреля - от +6 до +8 градусов. Ночью по всей стране показатели термометров будут балансировать на нуле (-2... +1). Осадки не предвидятся.

В Киеве в воскресенье будет малооблачно и сухо. Днем +3... +5, ночью от -1 до +1 градуса.

Погода в Украине 26 января (фото: meteo.gov.ua)

Синоптик Наталка Диденко дает более оптимистический прогноз - до +9 градусов в южных областях. Такие температурные показатели будут преобладать в стране до 30 января включительно, но уже 28-29 числа в страну ворвется атмосферный фронт с дождями, а местами мокрым снегом.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Согласно картам Украинского гидрометцентра, сильные дожди с мокрым снегом накроют всю Украину в конце января, но при этом температура воздуха останется аномально высокой - до +9 в южных областях.

Погода в Украине 29 и 30 января (фото: meteo.gov.ua)