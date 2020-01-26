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Зима в Украине просто исчезнет: климатологи сделали важное заявление

STYLERЖизнь    26.01.2020 - 12:05
Зима в Украине просто исчезнет: климатологи сделали важное заявление
Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине будет аномальной в течении всего 2020 года

Погода в Украине в феврале будет аномальной и как объясняют климатологи, весна в этом году будет не просто ранней, а еще и теплой. Метеорологическая зима в Киеве так и не наступила и вполне вероятно, что украинцам придется привыкать к такому климату.

Как рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, старший научный сотрудник, кандидат географических наук Вера Балабух, в Киеве было всего три зимних дня.

"Ожидаем аномально теплый февраль. В Киеве до третьей декады января не наступила метеорологическая зима (когда средняя суточная температура ниже 0 градусов пять дней подряд). Было три зимних дня. В декабре семь, но не подряд", - отметила Балабух.

Климатолог объяснила, что климатические параметры меняются в Украине с 1990-х годов и эти изменения происходят в два раза быстрее, чем глобальные. Продолжительность сезонов меняется, количество летних, морозных и жарких дней – также. Все больше в Украине так называемых "тропических дней" – когда температура воздуха не опускается ниже 20 градусов в течение суток. При этом повышается влажность, увеличивается количество ветров и штормов, и стали появляться экстремальные погодные явления.

"Морозы, которые у нас были раньше, связаны с Сибирским антициклоном. Сейчас его нет. Осенью и зимой преобладают области высокого давления, связанные с Азорским антициклоном, который приносит прогретый и сухой воздух. Если он идет с Атлантики, то тоже теплый и влажный. С этим связаны туманы", - добавила Балабух.

Она отметила, что погода в январе отвечает показателям середины ноября или марта и такие температуры могут привести к уменьшению урожая.

"Прошлогодняя высокая температура летом привела к уменьшению урожая. В особенности картошки. С другой стороны, теперь длительность теплого периода цепляет декабрь. Можно выращивать второй и третий урожай, выводить новые теплолюбивые культуры", - рассказала климатолог.

По картам синоптических порталов можно увидеть, что в феврале будет еще нескольких коротких периодов небольшого похолодания в ночные часы, а также возможен небольшой мокрый снег. Сильных снегопадов, а также морозов – не будет.

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