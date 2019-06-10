Снег и град в июне: под Бердичевом дорогу укрыло белым полотном

Водители трассы от Бердичева от Житомира были шокированы аномальными погодными явлениями. На рассвете 10 июня водители, которые проезжали по трассе, зафиксировали на фото и видео белые обочины и часть дороги. Об этом говорится в сюжете ТСН.

На дорожное движение выпавший снег и град никак не повлиял, однако у водителей случился настоящий шок, так как ночная температура воздуха была около +18 градусов.

"Бердичев, сейчас. На обочине см 5 льда", - сообщили пользователи в социальных сетях.

Град в Бердичеве (YouTube/Александр Зозуля)

Также сильный град выпал в самом Бердичеве, на выходных, 8 и 9 июня. Жители кварталов, которые расположены возле железнодорожного вокзала, а также микрорайона "Корниловка" были напуганы крупным градом.

Град в Бердичеве (скриншоты)

В пригороде град накрыл сельскохозяйственные угодья, но через несколько часов он растаял и весь урожай оказался в воде.

Град в Бердичеве (YouTube/ТСН)

Стихия в этом году часто пугает жителей Украины своими необычными погодными явлениями. Недавно мы сообщали о том, что целое село в Николаевской области ушло под воду после обильного ливня. А штормовым ветром в поселке валило деревья прямо на жилые дома.

А в Одесской области местные жители зафиксировали огромный град необычной формы и смерч, который поднялся над одним из озер.

Кроме того, мы рассказывали о том, что сильнейший ливень превратил столицу Турции город Анкару в сплошной поток воды.