Сніг і град у червні: під Бердичевом дорогу вкрило білим полотном

Водії траси від Бердичева від Житомира були шоковані аномальними погодними явищами. На світанку 10 червня водії, які проїжджали по трасі, зафіксували на фото і відео білі узбіччя і частину дороги. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На дорожній рух сніг і град ніяк не вплинув, однак у водіїв стався справжній шок, так як нічна температура повітря була близько +18 градусів.

"Бердичів, зараз. На узбіччі см 5 льоду", - повідомили користувачі в соціальних мережах.

Град в Бердичеві (YouTube/Олександр Зозуля)

Також сильний град випав у самому Бердичеві, на вихідних, 8 та 9 червня. Жителі кварталів, які розташовані біля залізничного вокзалу, а також мікрорайону "Корниловка" були налякані великим градом.

Град в Бердичеві (скріншоти)

У передмісті град накрив сільськогосподарські угіддя, але через кілька годин він розтанув і весь урожай виявився у воді.

Град в Бердичеві (YouTube/ТСН)

Стихія в цьому році часто лякає мешканців України своїми незвичайними погодними явищами. Нещодавно ми повідомляли про те, що ціле село в Миколаївській області пішло під воду після рясної зливи. А штормовим вітром в селищі валило дерева прямо на житлові будинки.

А в Одеській області місцеві жителі зафіксували величезний град незвичайної форми і смерч, який піднявся над одним з озер.

Крім того, ми розповідали про те, що найсильніша злива перетворила столицю Туреччини Анкару в суцільний потік води.