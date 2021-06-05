В СНБО объяснили, почему Украину не берут в НАТО. Дело не в войне

Данилов озвучил мнение, что олигархия значительно тормозит Украину на пути к членству в Альянсе. И до тех пор, пока существует такая проблема, присоединение страны к Организации Североатлантического договора "заказано".

В частности, об этом говорили на заседании СНБО.

"Действительно на заседании проговаривалось вопрос об интеграции в Альянс. Вопрос обсуждался в закрытом режиме, так как в основном это вопрос относится к военному сотрудничеству", - рассказал Данилов.

Он обратил внимание, что НАТО имеет не только военные стандарты, но также и демократические. И тут "всплывает" проблема олигархов в Украине.

"Если у нас будет такая олигархическая экономика, какая у нас сегодня есть, то нас никакое НАТО не ждет", - подчеркнул Данилов.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил о намерении вынести вопрос о статусе олигархов в Украине на всеукраинский референдум.

Также ранее юристы высказались о рисках закона Зеленского об олигархах, и обратили внимание на конфликт интересов и ряд нарушений конституционных норм.

Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" нардеп Власенко выразил непонимание того, по которым будут определять олигархов.

Также в выпуске пассажир Ryanair рассказал, что происходило в самолете, который принудительно посадили в аэропорту Минска из-за якобы заложенной бомбы на борту, после чего был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

Кроме того, Алексей Данилов прокомментировал ситуацию вокруг принудительной посадки пассажирского самолета в аэропорту Минска.

В том же выпуске депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс прокомментировал сближение России и Беларуси, а также рассказал об угрозах для Украины.

Кроме того, стало известно, что киевляне думают об обысках в Киевской администрации. А еще жители столицы ответили на вопрос: "Кампания, которая идет сейчас против мэра Киева - это борьба с коррупцией в Киеве или политическая борьба против Кличко?".