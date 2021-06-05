В РНБО пояснили, чому Україну не беруть до НАТО. Справа не у війні

Данілов озвучив думку, що олігархія значно гальмує Україну на шляху до членства в Альянсі. І до тих пір, поки існує така проблема, долучення країни до Організації Північноатлантичного договору "замовлено".

Зокрема, про це говорили на засіданні РНБО.

"Дійсно на засіданні проговорювалося питання про інтеграцію в Альянс. Питання обговорювалося в закритому режимі, оскільки в основному це питання відноситься до військової співпраці", - розповів Данілов.

Він звернув увагу, що НАТО має не тільки військові стандарти, але також і демократичні. І тут "спливає" проблема олігархів в Україні.

"Якщо у нас буде така олігархічна економіка, яка у нас сьогодні є, то нас ніяке НАТО не чекає", - наголосив Данілов.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив про намір винести питання про статус олігархів в Україні на всеукраїнський референдум.

Також раніше юристи висловилися про ризики закону Зеленського про олігархів, та звернули увагу на конфлікт інтересів та низку порушень конституційних норм.

Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" нардеп Власенко висловив нерозуміння того, за якими будуть визначати олігархів.

Також у випуску пасажир Ryanair розповів, що відбувалося в літаку, який примусово посадили в аеропорту Мінська через нібито закладену бомбу на борту, після чого було затримано білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Окрім того, Олексій Данілов прокоментував ситуацію навколо примусової посадки пасажирського літака в аеропорту Мінська.

У тому ж випуску депутат Європейського парламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс прокоментував зближення Росії та Білорусі, а також розповів про загрози для України.

Крім того, стало відомо, що кияни думають про обшуки в Київській адміністрації. А ще мешканці столиці відповіли на питання: "Кампанія, яка йде зараз проти мера Києва - це боротьба з корупцією в Києві чи політична боротьба проти Кличка?".