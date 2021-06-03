Юристы высказались о рисках закона Зеленского об олигархах

Юристы по-разному оценили законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. В частности, юристы обратили внимание на конфликт интересов и ряд нарушений конституционных норм.

Об этом говорится в материале РБК-Украина - "Олигархи в законе. Как Зеленский хочет ограничить крупнейших бизнесменов" .

Так, адвокат АО "Василь Кісіль і Партнери" и бывший Уполномоченный по делам ЕСПЧ Назар Кульчицкий заявил, что в проекте закона есть ряд нарушений конституционных норм.

В частности, речь идет о предоставлении президенту дополнительных и несвойственных ему полномочий. Ведь все решения Совета нацбезопасности и обороны будут утверждаться как раз указами главы государства.

"Ряд понятий в законопроекте, например влияние на политику и СМИ, носят оценочный характер и не имеют четких критериев. Соответственно, по моему мнению, возможны очень большие злоупотребления в вопросе, кого относить к олигархам, а кого нет", - заявил Кульчицкий.

Он также обратил внимание на заложенный в законопроекте конфликт интересов.

По его мнению, лицо попавшее под санкции СНБО, будет считаться не имеющим "безупречной репутации". Вместе с тем СНБО будет определять, кому олигарх продал принадлежащие ему СМИ, и позволит ли ему такая продажа выйти из-под действия норм закона об олигархах.

В свою очередь исполнительной директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко считает, закон Зеленского является аналогом люстрационного законодательства.

"Говорить о нарушении прав человека в этом контексте вообще не приходится, потому что это фактически решение проблемы чрезмерного влияния на госполитику. Такие законы могут приниматься с целью ограничить такое влияние и вернуть баланс в систему", - заявил он.

По словам Павличенко, все зависит от того, какую именно цель преследует государство таким законом, насколько эта цель пропорциональна и оправдана.

"Может прозвучит цинично, но лучше "прижать" несколько лиц с некоторыми нарушениями, за которые мы потом возможно будем расплачиваться позже, но избежать намного большей опасности - потери государственности", - резюмировал Павличенко.