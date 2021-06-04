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Зеленский хочет вынести на референдум вопрос о статусе олигархов в Украине

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Пятница 04 июня 2021 20:07
Зеленский хочет вынести на референдум вопрос о статусе олигархов в Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен вынести вопрос о статусе олигархов в Украине на всеукраинский референдум. Он подчеркнул, что это может быть единственный вопрос, который будет обсуждаться с помощью референдума.

Об этом он заявил в эфире "Украина 24".

"К тем, кто попытается сломать депутатов, у меня будет один вопрос. И это вопрос о статусе олигархов, который будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым, а для кого-то возможно последним", - подчеркнул президент.

Он также добавил, что законопроект об олигархах демонтирует отношение Украины к олигархической системе.

"Нельзя владеть депутатами, министрами, или любыми чиновниками. Этот законопроект демонстрирует наше отношение к олигархической системы. У нас есть олигархи, они влияют на политику, но этого больше не будет", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский внес в парламент законопроект об олигархах. В документе говорится, что решение о внесении лица в реестр олигархов будет принимать СНБО.

В парламенте прокомментировали внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об олигархах. Во фракциях и группах говорят, что еще не ознакомились со всеми положениями документа, но в то же время высказываются о нем с критикой.

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