Зеленский хочет вынести на референдум вопрос о статусе олигархов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен вынести вопрос о статусе олигархов в Украине на всеукраинский референдум. Он подчеркнул, что это может быть единственный вопрос, который будет обсуждаться с помощью референдума.

"К тем, кто попытается сломать депутатов, у меня будет один вопрос. И это вопрос о статусе олигархов, который будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым, а для кого-то возможно последним", - подчеркнул президент.

Он также добавил, что законопроект об олигархах демонтирует отношение Украины к олигархической системе.

"Нельзя владеть депутатами, министрами, или любыми чиновниками. Этот законопроект демонстрирует наше отношение к олигархической системы. У нас есть олигархи, они влияют на политику, но этого больше не будет", - заявил Зеленский.