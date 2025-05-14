Смузі буде ще смачнішим та кориснішим, якщо не додавати цей інгредієнт у блендер

Чому не варто додавати лід до смузі

Кулінарка Лаура Сендфорд розповіла, що смузі - це швидкий і здоровий спосіб розпочати день, але багато людей не усвідомлюють, що готують їх неправильно.

Додавання кількох кубиків льоду до смузі, щоб охолодити його, може здатися очевидним, але цього не варто робити.

"Він розбавляє смак і надає їм крижаної текстури, а я не фанатка цього. Лід не тільки розбавляє смак смузі, але й після змішування крижані шматочки роблять зернисту текстуру, яку може бути важко пити", - пояснила вона.

Слід також зазначити, що більшість рецептів смузі не потребують льоду, оскільки він може значно пошкодити блендер, затупивши леза, і навіть зламати їх.

Натомість ключ до приготування смачнішого смузі, який не зашкодить блендеру, полягає в тому, щоб завжди додавати рідину спочатку, а не в кінці.

"Це гарантує, що інші інгредієнти не застрягнуть під лезами", - додала Лаура.

Ви можете використовувати кокосову воду, але щоб отримати найкремовіший смузі або додати рослинне молоко (мигдальне, рисове або вівсяне).

Які овочі додавати до смузі

Обов’язково використовуйте заморожені фрукти та овочі, а не свіжі продукти. Це може здатися суперечливим, але заморожені фрукти легше розкладаються в блендері і часто є більш поживними, ніж свіжі, оскільки їх збирають у момент пікової стиглості.

Заморожені фрукти та овочі охолоджують смузі, а також покращують смак і текстуру. Ви можете додавати все, що вам подобається, наприклад, банани, шпинат, полуницю, капусту кейл, ананас, манго та моркву, оскільки всі вони добре поєднуються зі смузі.

Багато людей також додають у смузі білкові продукти, такі як насіння чіа, вівсянка і навіть сир чи щось подібне, щоб отримати натуральний підсолоджувач, такий як мед, фініки або екстракт ванілі.

Коли настане час змішувати, переконайтеся, що кришка щільно закрита, і завжди починайте змішування на низькій швидкості, щоб не пошкодити блендер.

Лаура зазначила, що завжди збиває смузі рівно 50 секунд.