Смузи будет еще вкуснее и полезнее, если не добавлять этот ингредиент в блендер

Почему не стоит добавлять лед в смузи

Кулинар Лаура Сэндфорд рассказала, что смузи - это быстрый и здоровый способ начать день, но многие люди не осознают, что готовят их неправильно.

Добавление нескольких кубиков льда в смузи, чтобы охладить его, может показаться очевидным, но этого не стоит делать.

"Он разбавляет вкус и придает им ледяную текстуру, а я не фанатка этого. Лед не только разбавляет вкус смузи, но и после смешивания ледяные кусочки делают зернистую текстуру, которую может быть трудно пить", - пояснила она.

Следует также отметить, что большинство рецептов смузи не требуют льда, поскольку он может значительно повредить блендер, затупив лезвия, и даже сломать их.

Вместо этого ключ к приготовлению более вкусного смузи, который не повредит блендеру, заключается в том, чтобы всегда добавлять жидкость сначала, а не все в конце.

"Это гарантирует, что другие ингредиенты не застрянут под лезвиями", - добавила Лаура.

Вы можете использовать кокосовую воду, но чтобы получить самый кремовый смузи или добавить растительное молоко (миндальное, рисовое или овсяное).

Какие овощи добавлять в смузи

Обязательно используйте замороженные фрукты и овощи, а не свежие продукты. Это может показаться противоречивым, но замороженные фрукты легче разлагаются в блендере и часто являются более питательными, чем свежие, поскольку их собирают в момент пиковой спелости.

Замороженные фрукты и овощи охлаждают смузи, а также улучшают вкус и текстуру. Вы можете добавлять все, что вам нравится, например, бананы, шпинат, клубнику, капусту кейл, ананас, манго и морковь, поскольку все они хорошо сочетаются со смузи.

Многие люди также добавляют в смузи белковые продукты, такие как семена чиа, овсянка и даже творог или что-то подобное, чтобы получить натуральный подсластитель, такой как мед, финики или экстракт ванили.

Когда наступит время смешивать, убедитесь, что крышка плотно закрыта, и всегда начинайте смешивание на низкой скорости, чтобы не повредить блендер.

Лаура отметила, что всегда взбивает смузи ровно 50 секунд.