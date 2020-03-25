Кто сможет работать в условиях карантина: в Украине обновили список

В Кабмине после продления карантина расширили список разрешенного бизнеса, который сможет продолжить работу
Карантин в Украине из-за коронавируса 25 марта был продлен на 30 дней, и в связи с увеличением числа инфицированных COVID-19 - 113 человек- режим чрезвычайной ситуации распространили на территорю всей страны.
Сегодня на заседании Кабинета министров чиновники поддержали расширение списка бизнеса, который имеет право продолжить работу в карантинных условиях.
Как отметил глава правительства Денис Шмыгаль, ряд народных депутатов пожаловались, что в условиях нынешних ограничений не принимают стоматологи в клиниках.
В этом контексте чиновники пошли на уступки законодателям и пересмотрели "табу". В итоге после согласования был обновлен список, кто может трудиться на карантине.
Видео: Карантин в Украине продлили - в Кабмине рассказали про ограничительные меры
Напомним, ранее мы писали, что Украине грозит финансовый кризис из-за пандемии коронавируса. По мнению специалистов, удар по экономике страны и мира может быть даже сильнее, чем при кризисе в 2008-2009 годах.