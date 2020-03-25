ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украине грозит экономический кризис: хуже, чем в 2009 году

STYLERЖизнь    25.03.2020 - 09:26
Украине грозит экономический кризис: хуже, чем в 2009 году
Украине грозит финансовый кризис (коллаж: РБК-Украина)

Украине грозит серьезный финансовый кризис из-за пандемии коронавируса

Финансовый кризис грозит Украине из-за пандемии коронавируса COVID-19. По оценкам мировых экспертов в мире вскоре может произойти рецессия, которая будет хуже, чем в 2008-2009 годах. Как экономический спад может отразиться на жизни украинцев - в материале Styler.

Так, в Международном валютном фонде уже предупредили, что развитые страны должны оказать поддержку странам с низким уровнем дохода. О таких антикризисных мерах уже заявила Кристалина Георгиева, глава МВФ.

"Прогноз по росту мировой экономики в 2020 году является негативным - спад будет таким же, как во время мирового финансового кризиса, или еще хуже", - сказала Георгиева и добавила, что МВФ готов задействовать всю кредитную емкость в 1 трлн долларов.

Отметим, что в ситуации рецессии наиболее уязвимыми оказываются экономики развивающихся стран с небольшим запасом прочности, к которым, к сожалению, относится и Украина.

Что такое рецессия и как изменится жизнь украинцев

Типовой экономический цикл длится целых 10-15 лет. Периодичность легко отследить по истории - кризисы наблюдались в 1970-х, 90-х годах. Последний мировой "катаклизм" был в 2008-2009 годах. Но ускорить наступление кризиса в этом году "помог" коронавирус.

Рецессия экономики страны напрямую отражается на благосостоянии ее жителей. Как проявляется рецессия внутри страны:

  • растет инфляция,
  • повышаются цены на все виды товаров/услуг,
  • снижаются объемы производства,
  • сокращается количество рабочих мест, растет безработица,
  • снижается количество выдаваемых кредитов,
  • возрастают объемы денежных переводов в другие страны,
  • обесцениваются биржевые индексы,
  • повышается сумма задолженности государства.

Уже сейчас мы видим резкое повышение цен на ключевые продукты питания - овощи, крупы и так далее, а гривна продолжает падение на валютном рынке.

Кризис был вопросом времени

Рецессия мировой экономики - вопрос, обсуждаемые экономистами на протяжении последних лет. Но в 2020 году на горизонте возник коронавирус, который и запустил этот процесс.

Ради борьбы с вирусом, Украина, как и весь мир, пошла на беспрецедентные меры - закрыла границы и ввела суровый карантин.

Американские биржи растут в надежде на пакет экономической помощи Минфин снова отказался от продажи гривневых гособлигаций на аукционе
Новости Украины Министерство финансов Украиныкризисрецессия
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь