В Украине введут режим чрезвычайной ситуации: названа дата и сроки

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

В Украине могут ввести режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Коронавирус в Украине уже в тринадцати областях, в большинстве которых уже введен режим чрезвычайной ситуации. Вопрос о введении ЧС по всей Украине может быть решен уже сегодня, 25 марта.

Источник в Кабинете Министров утверждает, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций уже приняла такое решение. Правительство, вероятно, рассмотрит этот вопрос на заседании в среду.

"Такое решение должно быть", - сказал источник в правительстве, пишет Интерфакс-Украина.

Кроме того, сообщается, что правительство намерено ввести режим ЧС по всей стране на 30 дней.

Ранее режим ЧС был введен только в некоторых областях, где обнаружили коронавирус. На 25 марта COVID-19 выявили в 13 областях, всего 113 случаев, 4 из них - летальны.

Стоит отметить, что вопрос о введении в стране крайних ограничительных мер - режима чрезвычайного положения пока не стоит. Многие эксперты уверены, что такие меры могут привести к серьезным экономическим последствиям.

Для справки: Режим ЧС - это режим максимальной готовности области к опасности и координация действий всех подразделений. Такой режим может вводить каждая область отдельно, на любой срок.

Режим ЧП - это особый режим, который регулируется Конституцией Украины и Законом о правовом режиме ЧП. Вводится на срок до 30 дней по стране и до 60 - в отдельных регионах. При чрезвычайном положении запретов для граждан гораздо больше (комендантский час, ограничение передвижения, запрет собраний, возможно даже изъятие имущества).

Ранее мы писали, что Украине грозит финансовый кризис из-за пандемии коронавируса. Специалисты утверждают, что удар по экономике страны и мира может быть даже сильнее, чем при кризисе в 2008-2009 годах.