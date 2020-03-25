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Хто зможе працювати в умовах карантину: в Україні оновили список

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У Кабміні після продовження карантину розширили список дозволеного бізнесу, який зможе продовжити роботу

Карантин в Україні через коронавірус 25 березня був продовжений на 30 днів, і у зв'язку зі збільшенням числа інфікованих COVID-19 - 113 людей - режим надзвичайної ситуації поширили на території всієї країни.

Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів урядовці підтримали розширення списку бізнесу, який має право продовжити роботу в карантинних умовах.

Як зазначив глава уряду Денис Шмигаль, ряд народних депутатів поскаржилися, що в умовах нинішніх обмежень не приймають стоматологи в клініках.

У цьому контексті чиновники пішли на поступки законодавцям і переглянули "табу". У підсумку після узгодження був оновлений список, хто може працювати на карантині.

Кого не торкнутися обмеження в роботі через карантин

  • продавці в магазинах продуктів харчування та засобів гігієни
  • продавці ліків, ветеринарних препаратів і корму для тварин
  • ті, хто здійснює медичну практику (стоматологи включно)
  • працівники банківського сектора, страховики
  • ті, хто надає поштові послуги
  • продавці засобів зв'язку та телефонії
  • продавці агрохімікатів, семен або посадкових матеріалів
  • працівники на СТО (продавці палива і пального, персонал з технічного обслуговування транспорту)
  • ті, хто займається ремонтом комп'ютерів та побутової техніки
  • кур'єри, які надають адресну доставку продуктів та готових страв.

Відео: Карантин в Україні продовжили - у Кабміні розповіли про обмежувальні заходи

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україні загрожує фінансова криза через пандемію коронавіруса. На думку фахівців, удар по економіці країни і світу може бути навіть сильнішим, ніж під час кризи в 2008-2009 роках.

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