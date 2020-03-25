Хто зможе працювати в умовах карантину: в Україні оновили список

У Кабміні після продовження карантину розширили список дозволеного бізнесу, який зможе продовжити роботу
Карантин в Україні через коронавірус 25 березня був продовжений на 30 днів, і у зв'язку зі збільшенням числа інфікованих COVID-19 - 113 людей - режим надзвичайної ситуації поширили на території всієї країни.
Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів урядовці підтримали розширення списку бізнесу, який має право продовжити роботу в карантинних умовах.
Як зазначив глава уряду Денис Шмигаль, ряд народних депутатів поскаржилися, що в умовах нинішніх обмежень не приймають стоматологи в клініках.
У цьому контексті чиновники пішли на поступки законодавцям і переглянули "табу". У підсумку після узгодження був оновлений список, хто може працювати на карантині.
Відео: Карантин в Україні продовжили - у Кабміні розповіли про обмежувальні заходи
Нагадаємо, раніше ми писали, що Україні загрожує фінансова криза через пандемію коронавіруса. На думку фахівців, удар по економіці країни і світу може бути навіть сильнішим, ніж під час кризи в 2008-2009 роках.