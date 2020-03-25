Хто зможе працювати в умовах карантину: в Україні оновили список

Карантин в Україні через коронавірус 25 березня був продовжений на 30 днів, і у зв'язку зі збільшенням числа інфікованих COVID-19 - 113 людей - режим надзвичайної ситуації поширили на території всієї країни.

Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів урядовці підтримали розширення списку бізнесу, який має право продовжити роботу в карантинних умовах.

Як зазначив глава уряду Денис Шмигаль, ряд народних депутатів поскаржилися, що в умовах нинішніх обмежень не приймають стоматологи в клініках.

У цьому контексті чиновники пішли на поступки законодавцям і переглянули "табу". У підсумку після узгодження був оновлений список, хто може працювати на карантині.

Кого не торкнутися обмеження в роботі через карантин

продавці в магазинах продуктів харчування та засобів гігієни

продавці ліків, ветеринарних препаратів і корму для тварин

ті, хто здійснює медичну практику (стоматологи включно)

працівники банківського сектора, страховики

ті, хто надає поштові послуги

продавці засобів зв'язку та телефонії

продавці агрохімікатів, семен або посадкових матеріалів

працівники на СТО (продавці палива і пального, персонал з технічного обслуговування транспорту)

ті, хто займається ремонтом комп'ютерів та побутової техніки

кур'єри, які надають адресну доставку продуктів та готових страв.

Відео: Карантин в Україні продовжили - у Кабміні розповіли про обмежувальні заходи

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україні загрожує фінансова криза через пандемію коронавіруса. На думку фахівців, удар по економіці країни і світу може бути навіть сильнішим, ніж під час кризи в 2008-2009 роках.