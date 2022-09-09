Смотрите, как ВСУ встречают люди в освобожденных городах: от этих видео мурашки по коже

Бойцы Вооруженных сил Украины деоккупировали Балаклею Харьковской области, которая ранее находилась под контролем российских войск. Местные жители встречали наших бойцов со слезами и благодарностью, некоторые даже становились на колени.
Как встречали наших защитников люди - смотрите на видео в материале Styler.
На этом эмоциональном видео показано, как пожилые люди возле подъезда жилого дома встречают наших бойцов. Женщины обнимают и целуют ВСУ. Многие из них плачут, также предлагают накормить защитников.
"Молодцы, мальчики! Спасибо", - говорят украинцы воинам.
Также в сети опубликуют еще один ролик из Балаклеи. Его назвали просто "Балаклея дома". На нем показано, как на площади местные жители плачут и обнимают бойцов и фотографируются с ними.
"Как мы вас ждали!" - слышится от украинцев.
Кроме слез также украинцы демонстрируют и радость от того, что им не придется жить под гнетом оккупантов.
Напомним, последние несколько дней в СМИ появлялась информация об успешных контрнаступательных действиях ВСУ в районе Балаклеи, но официальные источники не подтверждали деоккупацию города.
После этого президент Украины Владимир Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи ВСУ, опубликовав видео оттуда.