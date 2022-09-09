Дивіться, як ЗСУ зустрічають люди у звільнених містах: від цих відео мурашки по шкірі

Зустріч жителів Балаклії з ЗСУ

На цьому емоційному відео показано, як люди похилого віку біля під'їзду житлового будинку зустрічають наших бійців. Жінки обіймають та цілують ЗСУ. Багато хто з них плаче, також пропонують нагодувати захисників.

"Молодці, хлопчики! Дякую", - кажуть українці воїнам.

Також у мережі опублікують ще один ролик із Балаклії. Його назвали просто "Балаклія вдома". На ньому показано, як на площі місцеві жителі плачуть та обіймають бійців та фотографуються з ними.

"Як ми на вас чекали!" – чується від українців.

Крім сліз, також українці демонструють і радість від того, що їм не доведеться жити під гнітом окупантів.