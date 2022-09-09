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Дивіться, як ЗСУ зустрічають люди у звільнених містах: від цих відео мурашки по шкірі

Фото: ЗСУ деокупували Балаклію (Facebook)
Автор: Людмила Жукова

Бійці Збройних сил України деокупували Балаклію Харківської області, яка раніше перебувала під контролем російських військ. Місцеві жителі зустрічали наших бійців зі сльозами та подякою, дехто навіть ставав навколішки.

Як зустрічали наших захисників люди – дивіться на відео у матеріалі Styler.

Зустріч жителів Балаклії з ЗСУ

На цьому емоційному відео показано, як люди похилого віку біля під'їзду житлового будинку зустрічають наших бійців. Жінки обіймають та цілують ЗСУ. Багато хто з них плаче, також пропонують нагодувати захисників.

"Молодці, хлопчики! Дякую", - кажуть українці воїнам.

Також у мережі опублікують ще один ролик із Балаклії. Його назвали просто "Балаклія вдома". На ньому показано, як на площі місцеві жителі плачуть та обіймають бійців та фотографуються з ними.

"Як ми на вас чекали!" – чується від українців.

Крім сліз, також українці демонструють і радість від того, що їм не доведеться жити під гнітом окупантів.

Нагадаємо, останні кілька днів у ЗМІ з'являлася інформація про успішні контрнаступальні дії ЗСУ в районі Балаклії, але офіційні джерела не підтверджували деокупацію міста.

Після цього президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Балаклії ЗСУ, опублікувавши відео звідти.

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Збройні сили України