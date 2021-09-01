Смотрите все! Украинцев восхитила история о храброй 20-летней девушке - боевом медике

На фронте на Донбассе уже полтора года молодая девушка - боевой медик спасает жизни украинских военных. 20-летняя Юлия родом из Луганской области, и сейчас на передовой подразделение, где она служит, защищает ее родной край.

Юлии через пару недель исполнится 21 год, и встретит его девушка снова в окопах вместе с побратимами в зоне проведения ООС, под свист вражеских пуль и снарядов.

В своем первом интервью военная отметила, что ушла на фронт потому, что ей "хочется быть полезной - здесь очень нужны медики".

Так, совсем недавно Юлия оказывала первую медицинскую помощь своему командиру, который получил тяжелое сквозное пулевое ранение в голову после очередного обстрела оккупантов.

Медик вспоминает, что когда в окопе колола офицеру обезболивающее, бинтовала раненого, то была максимально собрана и уверена - ведь на нервы нет времени. И только когда бойца забрали в госпиталь, только тогда присела и дала волю переживаниям.

Девушка родилась и до 14 лет прожила в Луганской области, но после начала войны семья переехала. Мама Юлии Наталия Алексеевна Крымцева тоже служит в армии и защищает страну от интервентов.

"Целый день думаю об этой невысокой, худенькой скромной девочке. Ни возраст, ни пол, ни место рождения, etc не станут помехой, если ты определился, кто ты, за кого ты. Все остальное - просто отмазки", - пишет журналистка Татьяна Наконечная, которая и общалась с молодой мужественной девушкой.

Боевой медик Юлия на фронте на Донбассе уже полтора года (фото: facebook.com/tania.nackonechna / facebook.com/24th.brigade)

В сети восхищаются храбростью и отвагой 20-летней военной и медика, которая помогает бойцам ВСУ на передовой и спасает их жизни, чтобы воины оберегали наши.