Смотрите все! Украинцев восхитила история о храброй 20-летней девушке - боевом медике
На фронте на Донбассе уже полтора года молодая девушка - боевой медик спасает жизни украинских военных. 20-летняя Юлия родом из Луганской области, и сейчас на передовой подразделение, где она служит, защищает ее родной край.
История храброй девушки, "ангела-хранителя" воинов ВСУ, опубликованная на Facebook-странице отдельной мотопехотной бригады им. Короля Данила, восхитила и глубоко тронула украинцев.
Юлии через пару недель исполнится 21 год, и встретит его девушка снова в окопах вместе с побратимами в зоне проведения ООС, под свист вражеских пуль и снарядов.
В своем первом интервью военная отметила, что ушла на фронт потому, что ей "хочется быть полезной - здесь очень нужны медики".
Так, совсем недавно Юлия оказывала первую медицинскую помощь своему командиру, который получил тяжелое сквозное пулевое ранение в голову после очередного обстрела оккупантов.
Медик вспоминает, что когда в окопе колола офицеру обезболивающее, бинтовала раненого, то была максимально собрана и уверена - ведь на нервы нет времени. И только когда бойца забрали в госпиталь, только тогда присела и дала волю переживаниям.
Девушка родилась и до 14 лет прожила в Луганской области, но после начала войны семья переехала. Мама Юлии Наталия Алексеевна Крымцева тоже служит в армии и защищает страну от интервентов.
"Целый день думаю об этой невысокой, худенькой скромной девочке. Ни возраст, ни пол, ни место рождения, etc не станут помехой, если ты определился, кто ты, за кого ты. Все остальное - просто отмазки", - пишет журналистка Татьяна Наконечная, которая и общалась с молодой мужественной девушкой.
Боевой медик Юлия на фронте на Донбассе уже полтора года (фото: facebook.com/tania.nackonechna / facebook.com/24th.brigade)
В сети восхищаются храбростью и отвагой 20-летней военной и медика, которая помогает бойцам ВСУ на передовой и спасает их жизни, чтобы воины оберегали наши.
- Моя гордость, моя красавица, мой маленький ангел! Горжусь тобой, береги себя, я всегда с тобой! Моя доченька!
- Дитя, низкий тебе поклон!!! Смотрел сюжет. Очень тронуло, что такой ребенок уже видел смерть и войну. Ваш командир обязательно выздоровеет. И еще на крестинах детей этой девочки рюмку выпьет. Все будет Украина!
- Боже какая маленькая, божьего благословения тебе дитя, поклон тебе и родителям, что ты помогаешь нашим воинам. Пусть Иисус и матушка оберегают тебя.
- Смотрите, смотрите все! И помните каждую минуту, какие герои стоят на страже нашего мирного настоящего! Горжусь тобой, дорогая девочка, и низко склоняюсь в уважении!
- Господи Боже наш, если ты не имеешь возможности остановить тех Иродов, которые начали эту войну, то дай возможность этим Ангелам выжить в том аду, вернуться домой с победой и вспоминать как страшный сон, все то, что пережили. Молимся за вас. Спасибо Вам. Низкий поклон.
- Видела репортаж о Юлечке в новостях. Еще подумала, как такая маленькая, хрупкая девушка на войне?! С Днем рождения, Герой! Пусть тебя Господь хранит! Ведь спасаешь чьих-то сыновей, братьев, мужей. Глядя на тебя, даже подумать о своих тяжестях неудобно, когда этот ребенок ежедневно видит войну...
- Деточка - поклон и спасибо большое тебе и твоим родителям. Пусть Бог хранит тебя и днем и ночью и всех воинов. И мой племянник там - на войне. Молю, молю Бога - чтобы пули обходили вас, чтобы закончилась и проклятая война... и все живые и невредимые вернулись домой...
- Солнышко!! Спасибо тебе за такой смелый и патриотический выбор, защищать нашу родную страну. Ваша тяжелая работа очень нужна, спасать наших воинов. Пусть Господь и Матерь-Божья оберегают тебя от всего плохого. Здоровья тебе крепкого, сил выстоять и все выдержать, счастливого долголетия, осуществления всех мечтаний, Божьей опеки.
- Как ребенок, а ребенком уже не назовешь. Спасибо тебе, девушка! Ты невероятная!
- Все силы небесные, ангелы и архангелы, молите Бога за этого мужественного ребенка и всех наших защитников!
- Она не ребенок, она воин. Честь! Доброй судьбы тебе, солнышко!
Напомним, ранее украинские волонтеры рассказали историю медика ВСУ с позывным Магнезия, которая более трех лет спасает жизни тяжело раненых и травмированных бойцов на передовой на Донбассе.
Также мы писали о том, что на Донбассе 23-летняя Кристина командует отделением морпехов. Девушка откровенно рассказала о своем призвании защищать родную страну.