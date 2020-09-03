Я страну свою защищаю: на Донбассе 23-летняя Кристина командует отделением морпехов (видео)

Кристина "Самара" командует отделением морпехов на Донбассе (фото: armyinform.com.ua)

Бойцы ВСУ признаются, что Кристина "Самара" многим офицерам даст фору

Украинская девушка служит в рядах ВСУ в зоне проведения ООС на Донбассе уже третий год - 23-летняя командир отделения морской пехоты Кристина с позывным "Самара" с оружием в руках защищает Мариуполь от оккупантов.

Военные признаются, что гордятся своим молодым командиром и отмечают, что она - первая на учениях и первая идет в бой. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Кристина год назад была помощником гранатометчика, а командиром отделения ее назначили недавно - когда девушке еще было 22.

Но планы у "Самары" серьезные - она хочет дослужиться до генеральского звания или хотя бы до командира бригады.

"Я страну свою защищаю... Я для них командир. Своих командиров я сама прошу не делать мне поблажек, надо что-то сделать - я пойду и сделаю. А подчиненные слушаются", - рассказала Кристина.

Один из бойцов из ее отделения, который на фронте уже шесть лет, признается, что сначала удивился, когда командиром его отделением назначили девушку. Но сейчас говорит, что "Самара" многим офицерам даст фору и называет ее своим лучшим непосредственным командиром за всю войну.

Видео: Кристина "Самара" третий год служит в зоне ООС на Донбассе

Кристина рассказывала "АрміяInform", что в мирной жизни профессионально занималась футболом, имела хорошую работу, работала продавцом-консультантом, но о войске мечтала со школьных лет.

"Я всегда была боевая. В школе были районные соревнования под названием "Зарница". Нам выдавали форму, берцы... Вот тогда я поняла, что служба - это мое", - отмечала "Самара".

Кристина с позывным "Самара" стала командиром отделения морпехов ВСУ в 22 года (Фото: armyinform.com.ua)

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