Дивіться усі! Українців захопила історія про хоробру 20-річну дівчину - бойового медика
На фронті на Донбасі вже півтора року молода дівчина - бойовий медик рятує життя українських військових. 20-річна Юлія родом з Луганської області, і зараз на передовій підрозділ, де вона служить, захищає її рідний край.
Історія хороброї дівчини, "янгола-охоронця" воїнів ЗСУ, опублікована на Facebook- сторінці окремої мотопіхотної бригади ім. Короля Данила, захопила і глибоко зворушила українців.
Юлії через пару тижнів виповниться 21 рік, і зустріне його дівчина знову в окопах разом з побратимами в зоні проведення ООС, під свист ворожих куль і снарядів.
У своєму першому інтерв'ю військова зазначила, що пішла на фронт тому, що їй "хочеться бути корисною - тут дуже потрібні медики".
Так, зовсім нещодавно Юлія надавала першу медичну допомогу своєму командиру, який отримав важке наскрізне кульове поранення в голову після чергового обстрілу окупантів.
Медик згадує, що коли в окопі колола офіцеру знеболювальне, бинтувала пораненого, то була максимально зібрана і впевнена - адже на нерви немає часу. І тільки коли бійця забрали в госпіталь, тільки тоді присіла і дала волю переживанням.
Дівчина народилася і до 14 років прожила в Луганській області, але після початку війни сім'я переїхала. Мама Юлії Наталія Олексіївна Кримцева теж служить в армії та захищає країну від інтервентів.
"Цілий день думаю про цю невисоку, худеньку скромну дівчинку. Ні вік, ні стать, ні місце народження, etc не стануть на заваді, якщо ти визначився, хто ти, за кого ти. Все інше - просто відмазки", - пише журналістка Тетяна Наконечна, яка і спілкувалася з молодою мужньою дівчиною.
Бойовий медик Юлія на фронті на Донбасі вже півтора року (фото: facebook.com/tania.nackonechna / facebook.com/24th.brigade)
У мережі захоплюються хоробрістю і відвагою 20-річної військової та медика, яка допомагає бійцям ЗСУ на передовій і рятує їх життя, щоб воїни оберігали наші.
- Моя гордість, моя красуня, мій маленький ангел! Пишаюся тобою, бережи себе, я завжди з тобою! Моя донечка!
- Дитя, низький тобі уклін!!! Дивився сюжет. Дуже зворушило, що така дитина вже бачила смерть і війну. Ваш командир обов'язково одужає. І ще на хрестинах дітей цієї дівчинки чарку вип'є. Все буде Україна!
- Боже яка маленька, Божого благословення тобі дитя, уклін тобі та батькам, що ти допомагаєш нашим воїнам. Нехай Ісус і матінка оберігають тебе.
- Дивіться, дивіться все! І пам'ятайте кожну хвилину, які герої стоять на сторожі нашого мирного сьогодення! Пишаюся тобою, люба дівчинко, і низько схиляюсь у пошані!
- Господи, Боже наш, якщо Ти не маєш змоги зупинити тих Іродів, які розпочали цю війну, то дай змогу цим Янголам вижити в тому пеклі, повернутися до дому з перемогою і згадувати як страшний сон, все те що пережили. Молимося за вас. Дякуємо вам. Низький уклін.
- Бачила репортаж про Юленьку в новинах. Ще подумала, як така маленька, тендітна дівчина на війні?! З Днем народження, Герой! Нехай тебе Господь береже! Адже рятуєш чиїхось синів, братів, чоловіків. Дивлячись на тебе, навіть подумати про свої тягарі незручно, коли ця дитина щодня бачить війну...
- Дитинко - уклін і спасибі велике тобі та твоїм батькам. Нехай Бог береже тебе і вдень і вночі та всіх воїнів. І мій племінник там - на війні. Молю, молю Бога - щоб кулі минали вас, щоб закінчилася і проклята війна... і всі живі й неушкоджені повернулися додому...
- Сонечко!! Спасибі тобі за такий сміливий і патріотичний вибір, захищати нашу рідну країну. Ваша важка робота дуже потрібна, рятувати наших воїнів. Нехай Господь і Матір-Божа оберігають тебе від усього поганого. Здоров'я тобі міцного, сил вистояти і все витримати, щасливого довголіття, здійснення всіх мрій, Божої опіки.
- Як дитина, а дитиною вже не назвеш. Дякую тобі, дівчина! Ти неймовірна!
- Всі сили небесні, ангели і архангели, моліть Бога за цю мужню дитину і всіх наших захисників!
- Вона не дитина, вона воїн. Честь! Хорошої долі тобі, сонечко!
Нагадаємо, раніше українські волонтери розповіли історію медика ЗСУ з позивним Магнезія, яка понад три роки рятує життя важко поранених і травмованих бійців на передовій на Донбасі.
Також ми писали про те, що на Донбасі 23-річна Христина командує відділенням морпіхів. Дівчина відверто розповіла про своє покликання захищати рідну країну.