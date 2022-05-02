Смотрите видео, как украинки учатся разминировать кассетные боеприпасы и минные поля

Из-за вторжения РФ Украина стала одной из самых заминированных стран мира. Шесть украинок отправились в Косово, чтобы научиться разминированию.
Об этом пишет Радіо Свобода.
"Мы верим, что война скоро закончится и оставит нам много работы. Я уверена, что смогу пригодиться", - говорит Анастасия Минчукова, одна из девушек-студенток.
Многодетная мама Юлия Кателик из Краматорска говорит, что как мать, понимает, насколько проблема серьезная. Особенно, если это касается детей.
"Сейчас мы столкнулись с проблемой высокой концентрации различных типов взрывоопасных предметов вокруг. И, несмотря на то, что дети также могут столкнуться с этой проблемой, это вопрос их безопасности и здоровья.
Также, как и всех остальных украинцев, - говорит Юля.
Здесь учат, как правильно обезвреживать кассетные боеприпасы, минные поля и мины-ловушки. Здесь проходило обучение более тысячи саперов для разминирования северных районов Сирии и Ирака.
Тренировочный центр базируется на опыте Косово - страны, которую в 2000-х годах называли пороховой бочкой Европы. Здесь было сотни минных полей, тысячи неразорвавшихся кассетных бомб. Это привело к сотням жертв среди мирного населения уже после войны.
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