Смотрите видео, как украинки учатся разминировать кассетные боеприпасы и минные поля

"Мы верим, что война скоро закончится и оставит нам много работы. Я уверена, что смогу пригодиться", - говорит Анастасия Минчукова, одна из девушек-студенток.

Многодетная мама Юлия Кателик из Краматорска говорит, что как мать, понимает, насколько проблема серьезная. Особенно, если это касается детей.

Юля - педагог родом из Донецка

"Сейчас мы столкнулись с проблемой высокой концентрации различных типов взрывоопасных предметов вокруг. И, несмотря на то, что дети также могут столкнуться с этой проблемой, это вопрос их безопасности и здоровья.

Также, как и всех остальных украинцев, - говорит Юля.

МАТ KOSOVO - одна из немногих гражданских школ разминирования

Здесь учат, как правильно обезвреживать кассетные боеприпасы, минные поля и мины-ловушки. Здесь проходило обучение более тысячи саперов для разминирования северных районов Сирии и Ирака.

Тренировочный центр базируется на опыте Косово - страны, которую в 2000-х годах называли пороховой бочкой Европы. Здесь было сотни минных полей, тысячи неразорвавшихся кассетных бомб. Это привело к сотням жертв среди мирного населения уже после войны.