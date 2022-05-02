Дивіться відео, як українки вчаться розміновувати касетні боєприпаси та мінні поля

"Ми віримо, що війна скоро закінчиться і залишить нам багато роботи. Я впевнена, що зможу стати у пригоді", - каже Анастасія Мінчукова, одна з дівчат-студенток.

Багатодітна мама Юлія Кателик з Краматорська каже, що як матір, розуміє, наскільки проблема серйозна. Особливо, якщо це стосується дітей.

Юля - педагог родом з Донецька

"Зараз ми зіткнулися з проблемою високої концентрації різних типів вибухонебезпечних предметів навколо. І, зважаючи на те, що діти також можуть зіштовхнутися з цією проблемою, це питання їхньої безпеки і здоров’я.

Так само, як і всіх інших українців, - каже Юля.

МАТ KOSOVO - одна з небагатьох цивільних шкіл розмінування

Тут вчать, як правильно знешкоджувати касетні боєприпаси, мінні поля і міни-пастки. Тут проходило навчання понад тисяча саперів для розмінування північних районів Сирії та Іраку.

Тренувальний центр базується на досвіді Косово - країни, яку 2000-х роках називали пороховою бочкою Європи. Тут було сотні мінних полів, тисячі нерозірваних касетних бомб. Це призвело до сотень жертв серед мирного населення вже після війни.