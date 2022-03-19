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Смотрите яркие мемы, как Чернобаевка стала Днем сурка для оккупантов

Фото: сбитая российская военная авиация (facebook.com/kmp.vmsu.ua)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные разгромили технику российских оккупантов в Чернобаевке под Херсоном... уже в шестой раз.

Такая феноменальная склонность рашистов к "прикрому самогубству" на этом военном аэродроме уже воспета в современном народном творчестве - в сети появилась масса новых ярких мемов.

Подборку иллюстраций о Днях сурка у захватчиков в Чернобаевке смотрите в материале ниже.

О крайнем случае нанесения защитниками Украины удара по силам оккупантов в этом населенном пункте 19 марта ночью оповестил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, который сопроводил пост в Facebook забавной тематической картинкой.

Вскоре в комментариях пользователи сети стали активно развивать тему, делясь все новыми и новыми мемами, а также иронизируя над уникальной военной "хитростью" войск рф - сокращать боеприпасы ВСУ, подставляя под удары свою живую силу, технику и авиацию.

Военные мемы о Чернобаевке (фото: facebook.com/alexey.arestovich)

Напомним, что сначала ударом "Байрактара" в конце февраля была уничтожена колонна оккупационных войск в Чернобаевке... Спустя несколько дней "паузы" интервенты снова там засветились, и опять получили по зубам.

Украинцы высмеивают оккупантов в мемах о Чернобаевке (фото: facebook.com/alexey.arestovich)

Уже 7 марта бойцы ВСУ уничтожили на этом аэродроме 30 вражеских вертолетов, плюс живую силу и технику. Но, вероятно, у интервентов взрывной волной снова снесло память, и вскоре украинские военные продолжили "дерашизацию" Чернобаевки.

В сети появляются мемы об оккупантах в Чернобаевке (фото: facebook.com/alexey.arestovich)

Кстати, незадолго до шестого удара по силам противника в Чернобаевке в сети появилось видео, как захватчики увозили оттуда свои вертолеты. Сейчас остается только догадываться - был ли это "обманный" маневр, или оккупанты снова "заблудились"...

Ранее появилось эпическое видео, как российский спецназ паникует при попадании в засаду украинских военных.

А также рассказывали о том, что под Херсоном местные жители разбили часть колонны оккупантов самостоятельно.

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