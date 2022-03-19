RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дивіться яскраві меми, як Чорнобаївка стала Днем бабака для окупантів

Фото: збита російська військова авіація (facebook.com/kmp.vmsu.ua)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові розгромили техніку російських окупантів у Чорнобаївці під Херсоном... вже ушосте.

Така феноменальна схильність рашистів до "прикрого самогубства" на цьому військовому аеродромі вже оспівана в сучасній народній творчості - в мережі з'явилася маса нових яскравих мемів.

Добірку ілюстрацій про Дні бабака у загарбників у Чорнобаївці дивіться в матеріалі нижче.

Про крайній випадок нанесення захисниками України ударів по силах окупантів у цьому населеному пункті 19 березня вночі сповістив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, який супроводив пост у Facebook кумедною тематичною картинкою.

Незабаром в коментарях користувачі мережі стали активно розвивати тему, ділячись все новими і новими мемами, а також іронізуючи над унікальною військовою "хитрістю" військ рф - скорочувати боєприпаси ЗСУ, підставляючи під удари свою живу силу, техніку та авіацію.

Військові меми про Чорнобаївку (фото: facebook.com/alexey.arestovich)

Нагадаємо, що спочатку ударом "Байрактара" наприкінці лютого була знищена колона окупаційних військ у Чорнобаївці... Через кілька днів "паузи" інтервенти знову там засвітилися, і знову отримали по зубах.

Українці висміюють окупантів у мемах про Чорнобаївку (фото: facebook.com/alexey.arestovich)

Вже 7 березня бійці ЗСУ знищили на цьому аеродромі 30 ворожих вертольотів, плюс живу силу і техніку. Але, ймовірно, в інтервентів вибуховою хвилею знову знесло пам'ять, і незабаром українські військові продовжили "дерашизацію" Чорнобаївки.

У мережі з'являються меми про окупантів у Чорнобаївці (фото: facebook.com/alexey.arestovich)

До слова, незадовго до шостого удару по силах противника в Чорнобаївці в мережі з'явилося відео, як загарбники забирали звідти свої гелікоптери. Зараз залишається лише здогадуватися - чи був це "обманний" маневр, чи окупанти знову "заблукали"...

Раніше з'явилося епічне відео, як російський спецназ панікує при попаданні в засідку українських військових.

А також розповідали про те, що під Херсоном місцеві жителі розбили частину колони окупантів самостійно.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниХерсонская областьВійна Росії проти України