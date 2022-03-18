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Смотрите, как российский спецназ паникует при попадании в засаду ВСУ: эпическое видео

Новина українською →
Пятница 18 марта 2022 15:17
Смотрите, как российский спецназ паникует при попадании в засаду ВСУ: эпическое видео Фото: Спецназ Росгвардии впал в панику от встречи с ВСУ (Кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Российские солдаты из подразделения спецназа Росгвардии угодили в засаду ВСУ и впали в панику. Они начали бросать свою технику и прятаться за МТ-ЛБ.

Видео разместил на своей странице в Twitter военный эксперт Роб Ли.

Как сообщает эксперт, на кадры видео попали именно военные спецназа Росгвардии.

Они начали в панике бросать свои грузовики, которые не способны были дать им защиту и спрятались за МТ-ЛБ, чтобы укрыться от пуль.

"Многие из грузовиков, которые Росгвардия использует в Украине, не бронированы, что не идеально для любых военных действий", - уточнил Роб Ли.

В комментариях указано, что МТ-ЛБ, за которой попытались спрятаться российские оккупанты – это машина химической разведки РХМ "Кашалот". И это довольно уже старая техника, скорее уже винтажная…

Также большинство комментаторов удивлены, что спецназ Росгвардии ведет себя в такой ситуации глупо и непрофессионально.

Судьба российских оккупантов неизвестна. Однако видео, которое было опубликовано, снято еще 24 февраля.

С учетом того, сколько прошло времени и официальные данные о погибших российских военных – этих оккупантов скорее всего уже нет в живых.

Напомним, ранее мы писали о том, что на самом деле означают буквы V, Z и X на технике российских оккупантов.

А также рассказывали о том, что под Херсоном местные жители разбили часть колонны оккупантов самостоятельно.

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