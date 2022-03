Смотрите, как российский спецназ паникует при попадании в засаду ВСУ: эпическое видео

Как сообщает эксперт, на кадры видео попали именно военные спецназа Росгвардии.

Они начали в панике бросать свои грузовики, которые не способны были дать им защиту и спрятались за МТ-ЛБ, чтобы укрыться от пуль.

"Многие из грузовиков, которые Росгвардия использует в Украине, не бронированы, что не идеально для любых военных действий", - уточнил Роб Ли.

Video reportedly of Rosgvardia Spetsnaz responding to contact on February 24 behind an MT-LB. Many of the trucks Rosgvardia is using in Ukraine are unarmored, which isn’t ideal for a conventional conflict. https://t.co/Ebxp1AxWoa pic.twitter.com/D8sjbL2jjb