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Смотрите, как посылки в Украину доставляют самолетом "Руслан" (фото)

Автор: Дмитрий Войналович

Накануне Рождественских и новогодних праздников "Новая почта Глобал" впервые доставила груз в Украину самолетом "Руслан".

Ан-124-100 совершил рейс из польского аэропорта Жешув, на его борту находилось более 135 тыс. отправлений клиентов компании, общим весом 65 тонн.

Как рассказали в пресс-службе компании, в основном это были отправления, заказанные на маркетплейсах Китая.

"Чтобы осуществить эту доставку нам пришлось перевезти посылки из Латвии в Польшу автомобильным транспортом, поскольку аэропорт в Риге не имел технических возможностей принять самолет такого размера", - говорят в НП.

В свою очередь, в авиакомпании ГП "Антонов" говорят, что перевозка отправлений самым большим самолетом в мире, который выпускался серийно, "является также необычным опытом", потому что "эти самолеты создавались и используются, главным образом, для перевозок крупногабаритных и сверхтяжелых грузов".

Вот так доставляли посылки в Украину самолетом "Руслан" (фото: "Новая почта")

Добавим, что Ан-124-100 имеет объем грузовой кабины около 700 кубических метров и грузоподъемность до 150 тонн.

Ранее мы писали, что "Новая почта" уже устанавливает примерочные в отделениях.

Также в компании сделали важное объявление о работе отделений на праздники.

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