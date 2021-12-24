Смотрите, как посылки в Украину доставляют самолетом "Руслан" (фото)

"Чтобы осуществить эту доставку нам пришлось перевезти посылки из Латвии в Польшу автомобильным транспортом, поскольку аэропорт в Риге не имел технических возможностей принять самолет такого размера", - говорят в НП.

В свою очередь, в авиакомпании ГП "Антонов" говорят, что перевозка отправлений самым большим самолетом в мире, который выпускался серийно, "является также необычным опытом", потому что "эти самолеты создавались и используются, главным образом, для перевозок крупногабаритных и сверхтяжелых грузов".

Вот так доставляли посылки в Украину самолетом "Руслан" (фото: "Новая почта")

Добавим, что Ан-124-100 имеет объем грузовой кабины около 700 кубических метров и грузоподъемность до 150 тонн.