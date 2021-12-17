В "Новой почте" сделали важное объявление: отделения и курьеры не будут работать

"Новая почта" сообщила украинцам об изменении своего привычного графика работы. Это связано с тем, что впереди нас ждут большие праздники - Рождество и Новый год 2022 года.

Подробный график работы "Новой почты" во время новогодних и рождественских праздников - смотрите в нашем материале ниже.

Какой график работы "Новой почты" на праздники

Коррекция во время новогодне-рождественских праздников коснулась как самих отделений, так и услуг адресной доставки "НП". Они будут работать по следующему графику:

25 и 27 декабря - по своему обычному расписанию

31 декабря - по графику, по которому работают в субботу (может отличаться в зависимости от отделения)

1 и 7 января 2022 года - отделения и курьеры не будут работать. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в эти дни, однако заранее загруженные посылки клиенты "НП" получить смогут.

3 января 2022 года - по графику, по которому работают в воскресенье (может отличаться в зависимости от отделения)

Украинцы могут уточнить подробный график работы конкретного отделения в разных городах, временем прибытия посылки и временем приема - по этой ссылке: https://novaposhta.ua/timetable