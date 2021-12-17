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В "Новой почте" сделали важное объявление: отделения и курьеры не будут работать

Новина українською →
Пятница 17 декабря 2021 16:54
В "Новой почте" сделали важное объявление: отделения и курьеры не будут работать Фото: "Новая почта" меняет график работы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

"Новая почта" сообщила украинцам об изменении своего привычного графика работы. Это связано с тем, что впереди нас ждут большие праздники - Рождество и Новый год 2022 года.

Подробный график работы "Новой почты" во время новогодних и рождественских праздников - смотрите в нашем материале ниже.

Какой график работы "Новой почты" на праздники

Коррекция во время новогодне-рождественских праздников коснулась как самих отделений, так и услуг адресной доставки "НП". Они будут работать по следующему графику:

  • 25 и 27 декабря - по своему обычному расписанию
  • 31 декабря - по графику, по которому работают в субботу (может отличаться в зависимости от отделения)
  • 1 и 7 января 2022 года - отделения и курьеры не будут работать. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в эти дни, однако заранее загруженные посылки клиенты "НП" получить смогут.
  • 3 января 2022 года - по графику, по которому работают в воскресенье (может отличаться в зависимости от отделения)

Украинцы могут уточнить подробный график работы конкретного отделения в разных городах, временем прибытия посылки и временем приема - по этой ссылке: https://novaposhta.ua/timetable

Напомним, ранее в МОН Украины рассказали про график зимних каникул, сколько будут отдыхать школьники и когда.

Также мы писали о том, что появился график выходных на "декабрьское" Рождество, и стало известно, сколько украинцы будут отдыхать и придется ли отрабатывать.

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