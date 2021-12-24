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Дивіться, як посилки в Україну доставляють літаком "Руслан" (фото)

Автор: Дмитрий Войналович

Напередодні Різдвяних і новорічних свят "Нова пошта Глобал" вперше доставила вантаж в Україну літаком "Руслан".

Ан-124-100 здійснив рейс з польського аеропорту Жешув, на його борту знаходилося понад 135 тис. відправлень клієнтів компанії, загальною вагою 65 тонн.

Як розповіли у прес-службі компанії, переважно це були відправлення, замовлені на маркетплейсах Китаю.

"Щоб здійснити цю доставку нам довелося перевезти посилки з Латвії до Польщі автомобільним транспортом, оскільки аеропорт в Ризі не мав технічних можливостей прийняти літак такого розміру", - кажуть у НП.

У свою чергу, в авіакомпанії ДП "Антонов" кажуть, що перевезення відправлень найбільшим літаком у світі, що випускався серійно, "є також незвичним досвідом", тому що "ці літаки створювались і використовуються, головним чином, для перевезень великогабаритних і надважких вантажів".

Ось так доставляли посилки в Україну літаком "Руслан" (фото: "Нова пошта")

Додамо, що Ан-124-100 має обсяг вантажної кабіни близько 700 кубічних метрів та вантажопідйомність до 150 тонн.

Раніше ми писали, що "Нова пошта" уже встановлює примірочні у відділеннях.

Також у компанії зробили важливе оголошення про роботу відділень на свята.

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Нова пошта