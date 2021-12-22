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"Новая почта" уже устанавливает примерочные в отделениях: как это выглядит (фото)

Новина українською →
Среда 22 декабря 2021 14:18
"Новая почта" уже устанавливает примерочные в отделениях: как это выглядит (фото) "Нова пошта" в отделениях установит примерочные (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

"Новая почта" начала устанавливать примерочные в отделениях, чтобы клиентам, которые заказывают обувь и одежду, было удобно их померить.

Как они будут выглядеть и все детали о нововведениях - смотрите и читайте в нашем материале ниже.

Что известно о примерочных в отделениях НП

Как рассказали в пресс-службе компании, примерочные уже "успешно протестированы" и уже в ближайшее время планируется их установка во всех отделениях НП.

"Многие клиенты компании покупают одежду и обувь онлайн, а доставку заказывают в наши отделения. По многочисленным просьбам клиентов мы решили дать им возможность спокойно и удобно примерить вещи", - говорят в администрации.

Пилотный проект был запущен осенью и он охватил 50 отделений Киева, Львова, Одессы, Харькова и 15 областных и районных центров.

Для пилота были выбраны отделения из разных регионов Украины, которые имели нужную площадь, чтобы подробнее изучить клиентский опыт.

Все примерочные "Новой почты" оборудованы вешалками для одежды, стулом и зеркалом в полный рост. Они располагаются в клиентской зоне отделений.

&quot;Новая почта&quot; уже устанавливает примерочные в отделениях: как это выглядит (фото)&quot;Новая почта&quot; уже устанавливает примерочные в отделениях: как это выглядит (фото)&quot;Новая почта&quot; уже устанавливает примерочные в отделениях: как это выглядит (фото)&quot;Новая почта&quot; уже устанавливает примерочные в отделениях: как это выглядит (фото)&quot;Новая почта&quot; уже устанавливает примерочные в отделениях: как это выглядит (фото)

Примерочные в отделениях "Новой почты" (фото: пресс-служба компании)

Как воспользоваться примерочными

Перед оплатой посылки с одеждой или обувью в отделении, клиент может померить вещи в примерочной.

Предварительно оператор проверит содержимое отправления и количество вещей в нем.

На примерку можно взять не более одной вещи одновременно.

Если все подошло, клиент оплачивает посылку, если нет - оформляет отказ.

Полный перечень отделений с примерочными

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