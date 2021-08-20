Смотрите новые фото киевского автовокзала после капремонта: бездомные остались

В Киеве в обновленном Центральном автовокзале , отрытом после капитального ремонта и масштабной реконструкции, в помещениях изменилось очень многое, но кое-что осталось неизменным - это уникальная мозаика на колоннах, а также отдыхающие в залах люди без постоянного места жительства.

Об этом рассказала заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в своем Facebook .

Так, одна из руководителей столичной подземки призналась, что только сейчас смогла посетить автовокзал после капремонта, который был завершен около месяца назад.

Она также поделилась впечатлениями и показала на фото изменения.

"Все МАФы превратились в чистенькие магазинчики, кассы осовремененная, помещение отремонтировано. Бездомные остались, но законодательно имеют право сидеть или лежать, где себе выбрали в публичных пространствах", - говорится в публикации.

Центральный автовокзал в Киеве сильно преобразился после реконструкции и ремонта (фото: facebook.com/natalka.makogon)

При этом Макогон обратила внимание на такой неприглядный нюанс, как наличие мусорных баков возле центрального входа, что портит вид и напрягает обоняние посетителей.

"Единственное, что хотелось бы договориться с МакДональдс о перемещении их мусорок. Потому что получается, что они почти у центрального входа вокзала. Немножко не комильфо", - пишет она.

Мусорные баки около входа на автовокзал все же портят впечатления от обновления (фото: facebook.com/natalka.makogon)

Также замначальника столичного метрополитена заинтересовала ситуация с мозаикой.

"Правильно ли я поняла - все, что можно было восстановить - восстановили, все что нельзя - декорировали в таком же стиле остатками старой плитки, которая была у кого-то из архитекторов. Где новые изображения, где старые пока не отличить, потому что суть была в сохранении айдентики, а не исторической фиксации?" - задается вопросом Макогон.

Авторами мозаики на киевском автовокзале являются знаковые художники Ада Рыбачук и Владимир Мельниченко (фото: facebook.com/natalka.makogon)