В Киеве после ремонта открылся Центральный автовокзал: как он выглядит и что там нового
В Киеве открылся Центральный автовокзал, в котором проводили масштабную реконструкцию. Теперь на все три этажа можно подняться и спуститься на эскалаторах. Также есть лифт и другие "фишки".
Об обновленном автовокзале в районе станции метро "Демиевская" пишет издание ЦТС.
Как выглядит обновленный автовокзал
У выходов на платформы есть пандусы. Внутри здания работают кондиционеры. Кроме того, планируется установка автоматических камер хранения и боксов для зарядки мобильных телефонов.
В Киеве после ремонта открылся Центральный автовокзал (фото: cfts.org.ua)
Туалет на вокзале платный, но если у вас есть билет, то вы можете им воспользоваться бесплатно.
В Киеве после ремонта открылся Центральный автовокзал (фото: cfts.org.ua)
Также в здании вокзала уже работает гостиница с номерами нескольких категорий. Есть и платная VIP-зона ожидания, как в аэропорту.
В Киеве после ремонта открылся Центральный автовокзал (фото: cfts.org.ua)
На первом этаже находится зона шопинга, камеры хранения, туалет и охрана. На втором этаже - кассы, фудкорт, администрация и зона ожидания. На третьем - отель, хостел и лаунж-зона.
В Киеве после ремонта открылся Центральный автовокзал (фото: cfts.org.ua)
В автовокзал вложили около 100 миллионов гривен. Раньше у автовокзала было 12 платформ, сейчас - 30. Не все еще из них крытые, но накрывать будут почти все.
В Киеве после ремонта открылся Центральный автовокзал (фото: cfts.org.ua)
При этом платформы будут закрытые. Проход будет осуществляться с помощью турникетов - по посадочному талону с QR-кодом. С 1 октября на платформу смогут пройти только пассажиры и провожающие.
В Киеве после ремонта открылся Центральный автовокзал (фото: cfts.org.ua)
Напомним, киевлянка рассказала об удобствах "Борисполя" во время путешествия с младенцем.
Мы также писали о том, что в Киеве появится новый "главный эскалатор страны".