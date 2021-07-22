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В Киеве после ремонта открылся Центральный автовокзал: как он выглядит и что там нового

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Киев, Четверг 22 июля 2021 15:26
В Киеве после ремонта открылся Центральный автовокзал: как он выглядит и что там нового Коллаж РБК-Украина: в Киеве после ремонта открыли Центральный автовокзал
Автор: Роман Мирончук

В Киеве открылся Центральный автовокзал, в котором проводили масштабную реконструкцию. Теперь на все три этажа можно подняться и спуститься на эскалаторах. Также есть лифт и другие "фишки".

Об обновленном автовокзале в районе станции метро "Демиевская" пишет издание ЦТС.

Как выглядит обновленный автовокзал

У выходов на платформы есть пандусы. Внутри здания работают кондиционеры. Кроме того, планируется установка автоматических камер хранения и боксов для зарядки мобильных телефонов.

В Киеве после ремонта открылся Центральный автовокзал: как он выглядит и что там нового

В Киеве после ремонта открылся Центральный автовокзал (фото: cfts.org.ua)

Туалет на вокзале платный, но если у вас есть билет, то вы можете им воспользоваться бесплатно.

В Киеве после ремонта открылся Центральный автовокзал: как он выглядит и что там новогоВ Киеве после ремонта открылся Центральный автовокзал: как он выглядит и что там нового

В Киеве после ремонта открылся Центральный автовокзал (фото: cfts.org.ua)

Также в здании вокзала уже работает гостиница с номерами нескольких категорий. Есть и платная VIP-зона ожидания, как в аэропорту.

В Киеве после ремонта открылся Центральный автовокзал: как он выглядит и что там нового

В Киеве после ремонта открылся Центральный автовокзал (фото: cfts.org.ua)

На первом этаже находится зона шопинга, камеры хранения, туалет и охрана. На втором этаже - кассы, фудкорт, администрация и зона ожидания. На третьем - отель, хостел и лаунж-зона.

В Киеве после ремонта открылся Центральный автовокзал: как он выглядит и что там новогоВ Киеве после ремонта открылся Центральный автовокзал: как он выглядит и что там нового

В Киеве после ремонта открылся Центральный автовокзал (фото: cfts.org.ua)

В автовокзал вложили около 100 миллионов гривен. Раньше у автовокзала было 12 платформ, сейчас - 30. Не все еще из них крытые, но накрывать будут почти все.

В Киеве после ремонта открылся Центральный автовокзал: как он выглядит и что там нового

В Киеве после ремонта открылся Центральный автовокзал (фото: cfts.org.ua)

При этом платформы будут закрытые. Проход будет осуществляться с помощью турникетов - по посадочному талону с QR-кодом. С 1 октября на платформу смогут пройти только пассажиры и провожающие.

В Киеве после ремонта открылся Центральный автовокзал: как он выглядит и что там новогоВ Киеве после ремонта открылся Центральный автовокзал: как он выглядит и что там нового

В Киеве после ремонта открылся Центральный автовокзал (фото: cfts.org.ua)

Напомним, киевлянка рассказала об удобствах "Борисполя" во время путешествия с младенцем.

Мы также писали о том, что в Киеве появится новый "главный эскалатор страны".

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Киев автовокзал
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