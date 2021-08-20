Дивіться нові фото київського автовокзалу після капремонту: безхатченки лишились

У Києві в оновленому Центральному автовокзалі , відритому після капітального ремонту і масштабної реконструкції, в приміщеннях змінилося дуже багато, але дещо залишилося незмінним - це унікальна мозаїка на колонах, а також відпочиваючі в залах люди без постійного місця проживання.

Про це розповіла заступник начальника КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон у своєму Facebook .

Так, одна з керівників столичної підземки зізналася, що тільки зараз змогла відвідати автовокзал після капремонту, який був завершений близько місяця тому.

Вона також поділилася враженнями та показала на фото зміни.

"Всі МАФи перетворилися в чистенькі магазинчики, каси осучаснені, приміщення відремонтоване. Безхатченки лишилися, але законодавчо мають право сидіти чи лежати, де собі обрали в публічних просторах", - йдеться в публікації.

Центральний автовокзал у Києві сильно змынився після реконструкції та ремонту (фото: facebook.com/natalka.makogon)

При цьому Макогон звернула увагу на такий непривабливий нюанс, як наявність сміттєвих баків біля центрального входу, що псує вигляд і напружує нюх відвідувачів.

"Єдине, що хотілось би домовитись з МакДональдсом про переміщення їх смітників. Бо виходить, що вони майже біля центрального входу вокзалу. Трошки не комільфо", - пише вона.

Сміттєві баки біля входу на автовокзал все ж псують враження від оновлення (фото: facebook.com/natalka.makogon)

Також замначальника столичного метрополітену зацікавила ситуація з мозаїкою.

"Чи правильно я зрозуміла - все, що можна було відновити - відновили, все що не можна - декорували в такому ж стилі залишками старої плитки, яка була в когось з архітекторів. Де нові зображення, де старі наразі не відрізнити, бо суть була в збереженні айдентики, а не історичній фіксації?"- загадується над питанням Макогон.

Авторами мозаїки на київському автовокзалі є знакові художники Ада Рибачук та Володимир Мельниченко (фото: facebook.com/natalka.makogon)