Смотрите, как менялся Киев в течение 30 лет: знаковые места на ярких фото

За 30 лет Независимости Украины столица пережила ряд метаморфоз. Киев оброс современными зданиями, ТРЦ, жилищными комплексами, станций метро стало гораздо больше. К новому Майдану мы с трудом, но уже привыкли за два десятилетия, а вот Зоопарк все еще удивляет внешним видом после реконструкции.

Как изменились самые знаковые места сердца Украины - читайте и смотрите ниже в нашем материале.

Грандиозная реконструкция Майдана в 2001 году

Главную площадь страны до осени 1991 года "украшал" огромный памятник Ленину. Его снесли еще в октябре, а вот масштабную реконструкцию Майдана провели лишь в 2001-2002 годах.

Фото: Демонтаж памятника Ленину на Майдане (Елена Насирова)

Тогда киевляне сильно ругали мэра Омельченко за то, что он "изуродовал" центр Киева. Монумент Независимости, открытый к десятой годовщине в 2001-м году, как только не называли - "Муха на палочке", "Баба Галя", "Стрекоза", "Украинка, улетающая в Канаду"...

Фото: Монумент Независимости на Майдане (Виталий Носач, РБК-Украина)

А вот памятнику Архангелу Михаилу, установленному в другом конце Майдана за фонтанами, в народе присвоили звание "Бетмена". Видимо за темный цвет и воинственный вид.

Фото: Памятник Архангелу Михаилу (wikipedia)

Фото: Майдан в последние дни СССР ("Мій Київ")

Первый ТЦ в Киеве появился 20 лет назад

После реконструкции Майдана в Киеве появился первый торговый центр, да еще и под землей. 25 мая 2002 года в рамках празднования Дня города мэр Киева Александр Омельченко торжественно перерезал красную ленточку первого профессионального ТЦ в Украине - "Глобуса".

С тех пор ТЦ стали открывать массово. На сегодняшний день торговых и торгово-развлекательных центров в столице около пятидесяти. Самые известные: Blockbuster Mall, Ocean Plaza, Dream Town, Lavina Mall, RiverMall, Караван, SkyMall и многие многие другие.

Фото: ТРЦ Ocean Plaza возле метро "Лыбедская"

Появились новые станции метро

Когда Украина была провозглашена Независимой, "зеленая" ветка метро (Сырецко-Печерская линия) была еще на этапе строительства. Новые станции открывались с 1991 по 2008-й год - расширяясь в обе стороны. Теперь эта линия соединяет микрорайон "Сырец" на Правом берегу и "Красный хутор" на Левом.

В 2003 году открыли новые станции на "красной ветке" - "Академгородок" и "Житомирская".

А с 2010 по 2013-й "синяя" ветка продвинулась вглубь Голосеевского района, решив многолетние проблемы с трафиком. К конечной (до 2010-го) "Лыбедской" добавилось еще шесть станций.

До конца 2021 года киевские власти обещают продлить "зеленую" ветку станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Фото: Схема метро Киева 1991 и 2021 годов (tov-tob.livejournal.com, wikipedia)

Масштабное восстановление храмов

В 1999-м году было закончено строительство Михайловского Златоверхого монастыря на одноименной площади. Собственно, его восстанавливали по старым фото и чертежам. Ведь в 1930-х монастырь был разрушен большевиками.

А тремя годами ранее рядом с храмом на площади появился разрушенный в 1919-1923-м годах памятник княгине Ольге, Апостолу Андрею, Кириллу и Мефодию.

Фото: Михайловский Златоверхий монастырь (Виталий Носач, РБК-Украина)

Фото: Памятник Ольге, Апостолу Андрею, Кириллу и Мефодию (wikipedia)

Также в 2000-м году был отстроен разрушенный во время оккупации Киева в 1941-м году Успенский собор Киево-Печерской Лавры.

Фото: Успенский собор (wikipedia)

Реконструкция "Олимпийского" к Евро-2012

В 2012-м году Украине выпала честь принимать Чемпионат Европы по футболу. К этому событию осовременили главный столичный стадион, который сейчас носит название Национальный спортивный комплекс (НСК) "Олимпийский".

Интересно, что в 2023-м году стадиону исполнится уже сто лет.

Фото: Как выглядел стадион до "перестройки" и после нее (retroua, Виталий Носач, РБК-Украина)

Ребрендинг Киевского зоопарка

Киевский зоопарк прямо сейчас находится в процессе ребрендинга. В мае 2020-го года его открыли после ремонта, но работы внутри продолжаются.

Теперь иначе выглядит новая входная группа с площадью и новыми помещениями. Появился универсальный вольер для животных и птиц, озера с японскими золотыми рыбками, обустроили аллеи и проходы.

А скульптуры львов и зубра, созданные Юрием Рубаном в 1968 году, которые были символом зоопарка многие десятилетия, восстановила дочь творца и ее муж. Старые фигуры, увы, были непригодны для реконструкции.

Гостей на входе нынче встречает огромный разноцветный жираф, а львов и зубра (теперь они в бронзе) переместили в другое место.

Фото: Современный и прежний вход в зоопарк (wikipedia)

Фото: Восстановленная фигура зубра (zoo.kiev.ua)

Так выглядел вход в зоопарк раньше.

Фото: wikipedia

Бонус

Взгляните также на архивные снимки 1992 года, сделанные фотографом Дмитрием Виленским.

Фото: Киев, 1992 год (facebook.com/Старі фото Києва)