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Смотрите, как молнии в Киеве устраивали световое шоу этой ночью

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Киев, Понедельник 30 августа 2021 11:28
Смотрите, как молнии в Киеве устраивали световое шоу этой ночью Коллаж РБК-Украина: Молнии в Киеве в ночь с 29 на 30 августа (фото: t.me/apnewsua)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве гроза устроила фантастическое световое шоу в ночь с 29 на 30 августа, которое стало продолжением непогоды, разгулявшейся в столице во второй половине дня воскресенья.

Смотрите ниже в материале яркие фото и видео молнии, которая озаряла ночную столицу.

Вспышки молнии и раскаты грома продолжались до середины ночи, а утро встретило жителей столицы теплом и высокой влажностью воздуха.

"Мощнейшая гроза этой ночью взбудоражила всех в Киеве, но зрелище чертовски красивое", - подписаны кадры.

Видео: Молнии в Киеве устроили световое шоу (t.me/apnewsua)

На ярких кадрах видны электрические разряды, которые подсвечивали ночное небо над столицей Украины.

Смотрите, как молнии в Киеве устраивали световое шоу этой ночьюСмотрите, как молнии в Киеве устраивали световое шоу этой ночьюСмотрите, как молнии в Киеве устраивали световое шоу этой ночьюСмотрите, как молнии в Киеве устраивали световое шоу этой ночью

Фото: Гроза в Киеве в ночь с 29 на 30 августа (t.me/apnewsua)

Отметим, что синоптики предупреждают о грозе в столице и этой ночью. А 31 августа - 1 сентября в Киеве похолодает днем до +21+22. Так что сегодняшний день - самый теплый в ближайшей перспективе.

Смотрите, как молнии в Киеве устраивали световое шоу этой ночью

Скрин: Прогноз погоды в Киеве на три дня (gismeteo.ua)

Напомним, что 29 августа около 17:00 в Киеве началась гроза, местами с градом и шквальным ветром. В сети публиковали фото и видео последствий непогоды.

А "тропический" ливень в считанные минуты превратил центральные улицы Киева в реки. Пострадала и станция метро на Оболони, ее пришлось закрыть, так как вода попала в вестибюль.

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