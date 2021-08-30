Дивіться, як блискавки в Києві влаштовували світлове шоу цієї ночі
У Києві гроза влаштувала фантастичне світлове шоу в ніч з 29 на 30 серпня, яке стало продовженням негоди, що розгулялася в столиці в другій половині дня неділя.
Дивіться нижче в матеріалі яскраві фото і відео блискавки, яка осявала нічну столицю.
Спалахи блискавки і гуркіт грому тривали до середини ночі, а ранок зустрів жителів столиці теплом і високою вологістю повітря.
"Надпотужна гроза цієї ночі розбурхала всіх у Києві, але видовище до біса красиве", - підписані кадри.
Відео: Блискавки в Києві влаштували світлове шоу (t.me/apnewsua)
На яскравих кадрах видно електричні розряди, які підсвічували нічне небо над столицею України.
Фото: Гроза в Києві в ніч з 29 на 30 серпня (t.me/apnewsua)
Зазначимо, що синоптики попереджають про грозу в столиці і цієї ночі. А 31 серпня - 1 вересня в Києві похолодає вдень до +21+22. Так що сьогоднішній день - найтепліший в найближчій перспективі.
Скрін: Прогноз погоди в Києві на три дні (gismeteo.ua)
Нагадаємо, що 29 серпня близько 17:00 у Києві почалася гроза, місцями з градом і шквальним вітром. У мережі публікували фото і відео наслідків негоди.
А "тропічна" злива в лічені хвилини перетворила центральні вулиці Києва на річки. Постраждала і станція метро на Оболоні, її довелося закрити, так як вода потрапила у вестибюль.