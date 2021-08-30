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Дивіться, як блискавки в Києві влаштовували світлове шоу цієї ночі

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Київ, Понеділок 30 серпня 2021 11:28
Дивіться, як блискавки в Києві влаштовували світлове шоу цієї ночі Колаж РБК-Україна: Блискавки в Києві в ніч з 29 на 30 серпня (фото: t.me/apnewsua)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві гроза влаштувала фантастичне світлове шоу в ніч з 29 на 30 серпня, яке стало продовженням негоди, що розгулялася в столиці в другій половині дня неділя.

Дивіться нижче в матеріалі яскраві фото і відео блискавки, яка осявала нічну столицю.

Спалахи блискавки і гуркіт грому тривали до середини ночі, а ранок зустрів жителів столиці теплом і високою вологістю повітря.

"Надпотужна гроза цієї ночі розбурхала всіх у Києві, але видовище до біса красиве", - підписані кадри.

Відео: Блискавки в Києві влаштували світлове шоу (t.me/apnewsua)

На яскравих кадрах видно електричні розряди, які підсвічували нічне небо над столицею України.

Дивіться, як блискавки в Києві влаштовували світлове шоу цієї ночіДивіться, як блискавки в Києві влаштовували світлове шоу цієї ночіДивіться, як блискавки в Києві влаштовували світлове шоу цієї ночіДивіться, як блискавки в Києві влаштовували світлове шоу цієї ночі

Фото: Гроза в Києві в ніч з 29 на 30 серпня (t.me/apnewsua)

Зазначимо, що синоптики попереджають про грозу в столиці і цієї ночі. А 31 серпня - 1 вересня в Києві похолодає вдень до +21+22. Так що сьогоднішній день - найтепліший в найближчій перспективі.

Дивіться, як блискавки в Києві влаштовували світлове шоу цієї ночі

Скрін: Прогноз погоди в Києві на три дні (gismeteo.ua)

Нагадаємо, що 29 серпня близько 17:00 у Києві почалася гроза, місцями з градом і шквальним вітром. У мережі публікували фото і відео наслідків негоди.

А "тропічна" злива в лічені хвилини перетворила центральні вулиці Києва на річки. Постраждала і станція метро на Оболоні, її довелося закрити, так як вода потрапила у вестибюль.

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