Дивіться, як блискавки в Києві влаштовували світлове шоу цієї ночі

У Києві гроза влаштувала фантастичне світлове шоу в ніч з 29 на 30 серпня, яке стало продовженням негоди, що розгулялася в столиці в другій половині дня неділя.

Дивіться нижче в матеріалі яскраві фото і відео блискавки, яка осявала нічну столицю.

Спалахи блискавки і гуркіт грому тривали до середини ночі, а ранок зустрів жителів столиці теплом і високою вологістю повітря.

"Надпотужна гроза цієї ночі розбурхала всіх у Києві, але видовище до біса красиве", - підписані кадри.

Відео: Блискавки в Києві влаштували світлове шоу (t.me/apnewsua)

На яскравих кадрах видно електричні розряди, які підсвічували нічне небо над столицею України.

Фото: Гроза в Києві в ніч з 29 на 30 серпня (t.me/apnewsua)

Зазначимо, що синоптики попереджають про грозу в столиці і цієї ночі. А 31 серпня - 1 вересня в Києві похолодає вдень до +21+22. Так що сьогоднішній день - найтепліший в найближчій перспективі.

Скрін: Прогноз погоди в Києві на три дні (gismeteo.ua)