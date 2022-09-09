Смотрите, как король Чарльз III танцует гопака с украинцами: архивное фото

"Будущий король Великобритании Чарльз танцует гопак с украинским ансамблем "Говерла" в городе Дерби, 1981", - написал в Facebook журналист Вахтанг Кипиани.

На фото 33-летний Чарльз вместе с двумя козаками отписывает в полуприсяде.

Фото: Принц Чарльз танцует гопака (facebook.com/vakhtang.kipiani)

Интересно, что об этом фото ходят слухи, мол, это фейк. Будто Чарльзу подставили стул, чтобы сделать снимок.

Как бы то ни было, этот кадр исторический.

Отметим, что после смерти королевы по закону новым монархом становится ее старший сын Чарльз, которому в ноябре исполнится 74 года. В статусе короля он будет иметь имя Чарльз III.

Его жена, 75-летняя Камилла станет королевой-консортом. Это означает, что жена короля имеет равный с ним социальный статус и имеет женский эквивалент его монархического титула.