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Смотрите, как король Чарльз III танцует гопака с украинцами: архивное фото

Фото: Принц Чарльз, теперь король Чарльз III (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

73-летний принц Чарльз, который после смерти Елизаветы II станет королем Британии Чарльзом III, более чем сорок лет назад зажигал украинский гопак. Архивное фото всплыло в сети.

Смотрите ниже в материале Styler эти уникальные кадры.

"Будущий король Великобритании Чарльз танцует гопак с украинским ансамблем "Говерла" в городе Дерби, 1981", - написал в Facebook журналист Вахтанг Кипиани.

На фото 33-летний Чарльз вместе с двумя козаками отписывает в полуприсяде.

Фото: Принц Чарльз танцует гопака (facebook.com/vakhtang.kipiani)

Интересно, что об этом фото ходят слухи, мол, это фейк. Будто Чарльзу подставили стул, чтобы сделать снимок.

Как бы то ни было, этот кадр исторический.

Отметим, что после смерти королевы по закону новым монархом становится ее старший сын Чарльз, которому в ноябре исполнится 74 года. В статусе короля он будет иметь имя Чарльз III.

Его жена, 75-летняя Камилла станет королевой-консортом. Это означает, что жена короля имеет равный с ним социальный статус и имеет женский эквивалент его монархического титула.

Ранее мы писали, кто будет править Британией после Чарльза III.

Напомним, что королева Елизавета II скончалась 8 сентября в замке Балморал.

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Елизавета II