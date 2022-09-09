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Дивіться, як король Чарльз III танцює гопака з українцями: архівне фото

Фото: Принц Чарльз, тепер король Чарльз III (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

73-річний принц Чарльз, який після смерті Єлизавети II стане королем Британії Чарльзом ІІІ, більш ніж сорок років тому запалював українського гопака. Архівне фото спливло у мережі.

Дивіться нижче у матеріалі Styler ці унікальні кадри.

"Майбутній король Великої Британії Чарльз танцює гопак з українським ансамблем "Говерла" у місті Дербі, 1981", - написав у Facebook журналіст Вахтанг Кіпіані.

На фото 33-річний Чарльз разом з двома козаками відписує в напівприсяді.

Фото: Принц Чарльз танцює гопака (facebook.com/vakhtang.kipiani)

Цікаво, що про це фото ходять чутки, мовляв, це фейк. Ніби Чарльзові підставили стілець, аби зробити знімок.

Як би там не було, цей кадр історичний.

Зазначимо, що після смерті королеви за законом новим монархом стає її старший син Чарльз, якому у листопаді виповниться 74 роки. У статусі короля він матиме ім'я Чарльз ІІІ.

Його дружина, 75-річна Камілла, стане королевою-консортом. Це означає, що дружина короля має рівний із ним соціальний статус і має жіночий еквівалент його монархічного титулу.

Раніше ми писали, хто буде правити Британією після Чарльза III.

Нагадаємо, що королева Єлизавета II померла 8 вересня у замку Балморал.

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Єлизавета II