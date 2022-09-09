Дивіться, як король Чарльз III танцює гопака з українцями: архівне фото

"Майбутній король Великої Британії Чарльз танцює гопак з українським ансамблем "Говерла" у місті Дербі, 1981", - написав у Facebook журналіст Вахтанг Кіпіані.

На фото 33-річний Чарльз разом з двома козаками відписує в напівприсяді.

Фото: Принц Чарльз танцює гопака (facebook.com/vakhtang.kipiani)

Цікаво, що про це фото ходять чутки, мовляв, це фейк. Ніби Чарльзові підставили стілець, аби зробити знімок.

Як би там не було, цей кадр історичний.

Зазначимо, що після смерті королеви за законом новим монархом стає її старший син Чарльз, якому у листопаді виповниться 74 роки. У статусі короля він матиме ім'я Чарльз ІІІ.

Його дружина, 75-річна Камілла, стане королевою-консортом. Це означає, що дружина короля має рівний із ним соціальний статус і має жіночий еквівалент його монархічного титулу.