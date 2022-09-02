Смотрите, как белорусские пограничники нагло мародерят у украинцев (видео)

"Чем белорусские пограничники отличаются от российских мародеров? Ничем, доказывает это видео. Все, к чему прикасается Россия, превращается в дерьмо. Не исключение и пограничный комитет Беларуси", - пишет журналист.

Так, на белорусском участке автотрассы E85 возле пункта пропуска "Мокраны", что напротив украинского КПП "Доманово" с момента российского вторжения стоят грузовики на украинской регистрации.

Скриншот: Пункт пропуска, где произошло событие

Белорусские пограничники подъехали на "буханке" и начали "бомбиты" автопоезда. На кадрах видно, что один из воров открыл инструментальный ящик фуры, пока другой стоял на "шухере".

"Думаю, как раз по номеру этого уазика можно легко узнать фамилии мародеров в белорусской пограничной форме", - добавил Цаплиенко.