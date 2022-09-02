Дивіться, як білоруські прикордонники нахабно мародерять у українців (відеодоказ)

"Чим білоруські прикордонники відрізняються від російських мародерів? Нічим, доводить це відео. Все, до чого торкається Росія, перетворюється на лайно. Не виключення і прикордонний комітет Білорусі", - пише журналіст.

Так, на білоруській ділянці автотраси E85 біля пункту пропуску "Мокрани", що навпроти українського КПП "Доманове" з моменту російського вторгнення стоять вантажівки на українській реєстрації.

Скріншот: Пункт пропуску, де сталася подія

Білоруські прикордонники під'їхали на "буханці" та почали "бомбити" автопоїзди. На кадрах видно, що один з крадіїв відкрив інструментальний ящик фури, поки інший стояв на "шухері".



"Думаю, як раз за номером цього уазіка можна легко дізнатися прізвища мародерів у білоруській прикордонній формі", - додав Цаплієнко.