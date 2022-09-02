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Дивіться, як білоруські прикордонники нахабно мародерять у українців (відеодоказ)

Колаж РБК-Україна: Білоруські прикордонники займаються мародерством українців
Автор: Світлана Мащенко

Білоруські прикордонники під'їжджають на службовому автомобілі і нахабно мародерять українські автопоїзди на пункті пропуску.

Про це розповів журналіст Андрій Цаплієнко.

"Чим білоруські прикордонники відрізняються від російських мародерів? Нічим, доводить це відео. Все, до чого торкається Росія, перетворюється на лайно. Не виключення і прикордонний комітет Білорусі", - пише журналіст.

Так, на білоруській ділянці автотраси E85 біля пункту пропуску "Мокрани", що навпроти українського КПП "Доманове" з моменту російського вторгнення стоять вантажівки на українській реєстрації.

Скріншот: Пункт пропуску, де сталася подія

Білоруські прикордонники під'їхали на "буханці" та почали "бомбити" автопоїзди. На кадрах видно, що один з крадіїв відкрив інструментальний ящик фури, поки інший стояв на "шухері".

"Думаю, як раз за номером цього уазіка можна легко дізнатися прізвища мародерів у білоруській прикордонній формі", - додав Цаплієнко.

Раніше повідомлялося, що у Зеленського пригрозили російським солдатам-мародерам.

Також ми писали, як російська армія мародерила під Черніговом.

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Мародерство