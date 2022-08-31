Российские солдаты грабят оккупированные территории. У Зеленского пригрозили мародерам
На оккупированных территориях Украины российские солдаты и криминальные группы массово грабят население. Однако мародеров ждет ответственность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
Он отметил, что на временно оккупированных территориях активизировались преступные группы из российских военных и криминала. Они обворовывают местных предпринимателей, фермеров, распиливают заводы и вывозят краденое в Россию.
"Всех мародеров ждет специальная полицейская операция и неизбежная ответственность", - заявил Подоляк.
Напомним, ранее Михаил Подоляк заявил, что Россия не сможет аннексировать украинские территории путем "референдумов".
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